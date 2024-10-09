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Diyarbakır'da önce kaybolan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi için alınan kemikleri defnedildi!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın İstanbul'a otopsi için götürülen kemik parçaları yoğun güvenlik önemleri altında defnedildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:55 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:26
Diyarbakır’da önce kaybolan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi için alınan kemikleri defnedildi!

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Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin Güran'ın kemik parçaları defnedildi (DHA)Narin Güran'ın kemik parçaları defnedildi (DHA)

12 KİŞİ TUTUKLU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

Narin Güran'ın otopsi için alınan kemikleri defnedildi!

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi.

Defin işleminde yoğun güvenlik önlemi alındı (DHA)Defin işleminde yoğun güvenlik önlemi alındı (DHA)

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Narin'in açılan mezarı tekrar kapatıldı (DHA)Narin'in açılan mezarı tekrar kapatıldı (DHA)

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin'in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

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