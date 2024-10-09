Diyarbakır’da önce kaybolan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi için alınan kemikleri defnedildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran , cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar , Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran 'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi.