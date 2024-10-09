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Antalya'da mendirekten denize atlayınca boynu kırılan genç yaşamını yitirdi

Antalya Kumluca'da 32 gün önce 3 metre yükseklikten denize atlayarak boynu kırılan genç, 32 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi memleketine gönderildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:12 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:12
Antalya’da mendirekten denize atlayınca boynu kırılan genç yaşamını yitirdi

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Antalya'nın Kumluca ilçesi Karaöz mevkisinde arkadaşlarıyla denize girmek isteyen Yunus Gürdal (32), yaklaşık 3 metre yükseklikten mendirekten denize atladığı sırada boynunu kırdı.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gürdal, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gören Gürdal 32 gün sonra hayatını kaybetti.

Yunus Gürdal (Fotoğraf: DHA)Yunus Gürdal (Fotoğraf: DHA)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler tamamlandıktan sonra Gürdal'ın cenazesi ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü. Gürdal, 7 Eylül'de gerçekleşen bu talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Gürdal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrasında ailesine teslim edilerek memleketi Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü. Sanayide esnaf olarak çalışan Gürdal, 7 Eylül'de talihsiz bir şekilde denize atlarken ağır yaralanmıştı.

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