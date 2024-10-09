Çamaşır makinenizin gizli bakteri yuvası ortaya çıktı! Bu bölümü mutlaka temizleyin

Günlük olarak kıyafetlerimizi yıkadığımız çamaşır makinelerimizin de düzenli bakıma ihtiyacı olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Temizlik fenomeni Alana The Sahm , Instagram hesabında paylaştığı bir videoyla, önden yüklemeli çamaşır makinelerinin özellikle kapak lastiği ve deterjan çekmecesinde çok fazla bakteri ve küf birikebildiğini gösterdi.

Alana The Sahm tarafından paylaşılan video 56 milyon kez izlendi

🧽 Çamaşır Makinelerinin Gizli Kiri: Kapak Lastiği

Alana, videoda önden yüklemeli çamaşır makinelerinin özellikle kapak lastiğinde çok fazla kir birikebildiğini ifade etti. Lastiğin düzenli temizlenmemesi durumunda, küf ve mantar oluşabileceğini belirtti. Alana, eski bir diş fırçası ve nemli bir bez kullanarak bu bölümü temizledi ve bu işlemin en az ayda bir kez yapılması gerektiğini önerdi. Ürün Geliştirme Bilimcisi Olivia Young ise, lastiğin düzenli olarak temizlenmemesinin sadece makineyi değil, çamaşırlarınızı da etkileyebileceğini vurguladı.

🦠 Küf ve mantar oluşumunun makinede kötü koku yaratabileceğini ve bunun hafif sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.