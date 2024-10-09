Cani Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur ve İkbal ile dalga geçen o alçak yakalandı!

Türkiye, günlerdir Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesine üzülüyorken gencecik iki kızın ölümü üzerinden sosyal medyada iğrenç sözler sarf eden kişiler de tek tek tespit ediliyor ve yakalanıyor. Onlardan biri de Umut Başak...
Türkiye, günlerdir Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesine üzülüyorken gencecik iki kızın ölümü üzerinden sosyal medyada iğrenç sözler sarf eden kişiler de tek tek tespit ediliyor ve yakalanıyor. Onlardan biri de Umut Başak...
KATİLE ÖVGÜ DOLU SÖZLER YAĞDIRDI!
Umut Başak isimli kişinin sosyal medya hesabında cani Semih Çelik'i övücü nitelikte Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile ilgili, "Bahsettikleriniz kim ya? Surlardan fırlattıklarımız mı?" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsı tespit etti.
Sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar sonucu şahıs Gerger Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
CANİYİ ÖVMENİN BEDELİ: CEZAEVİ YOLU
Gerger Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şahıs Diyarbakır Çocuk Cezaevine teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.