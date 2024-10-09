PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Cani Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur ve İkbal ile dalga geçen o alçak yakalandı!

İstanbul'da iki ayrı ilçede katil Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ölümü ile çirkin sözler sarfeden, alay eden Umut Başak yakalandı. Dalga geçen şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 00:49 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 00:49
Cani Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur ve İkbal ile dalga geçen o alçak yakalandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, günlerdir Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesine üzülüyorken gencecik iki kızın ölümü üzerinden sosyal medyada iğrenç sözler sarf eden kişiler de tek tek tespit ediliyor ve yakalanıyor. Onlardan biri de Umut Başak...

Katil Semih Çelik ve cinayete kurban giden Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner (takvim.com.tr | arşiv)Katil Semih Çelik ve cinayete kurban giden Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner (takvim.com.tr | arşiv)
KATİLE ÖVGÜ DOLU SÖZLER YAĞDIRDI!

Umut Başak isimli kişinin sosyal medya hesabında cani Semih Çelik'i övücü nitelikte Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile ilgili, "Bahsettikleriniz kim ya? Surlardan fırlattıklarımız mı?" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Katil Semih Çelik'e övgü dolu sözler, katlettiği kızlarla ise dalga geçen Umut Başak (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Katil Semih Çelik'e övgü dolu sözler, katlettiği kızlarla ise dalga geçen Umut Başak (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsı tespit etti.

Vahşice katledilen kızlar hakkında dalga geçen Umut Başak gözaltına alındı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Vahşice katledilen kızlar hakkında dalga geçen Umut Başak gözaltına alındı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar sonucu şahıs Gerger Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CANİYİ ÖVMENİN BEDELİ: CEZAEVİ YOLU

Çirkin sözler sarf eden Umut Başak ekipler tarafından cezaevine teslim edildi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Çirkin sözler sarf eden Umut Başak ekipler tarafından cezaevine teslim edildi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Gerger Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şahıs Diyarbakır Çocuk Cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
CANLI | İsrail’den İran’a ’ölümcül misilleme’ tehdidi! Netanyahu ve Biden görüştü... Gazze’de çadır katliamı
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den sert tepki
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
12 yaşındaki erkek çocuğuna makyaj yapmışlardı! Esra Erol’da canlı yayınında büyük yüzleşme: Anne istismar mı edildi?
Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?
MSB görüntüleri paylaştı: Yardımlar Lübnan’a ulaştı operasyon başladı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan DEM Parti sorusunu duyunca A Haber Muhabiri Rüya Akkuş’u işaret etti: Rüya cevabı verdi
Discord’a erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek
SON DAKİKA