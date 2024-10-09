Cani Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur ve İkbal ile dalga geçen o alçak yakalandı!

Türkiye, günlerdir Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesine üzülüyorken gencecik iki kızın ölümü üzerinden sosyal medyada iğrenç sözler sarf eden kişiler de tek tek tespit ediliyor ve yakalanıyor. Onlardan biri de Umut Başak...