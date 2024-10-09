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%82'si demans riskiyle karşı karşıya! Uzmanlar kan grubunu açıkladı: A, B, 0, AB...

Demans günümüzde sıklıkla duyduğumuz sağlık sorunlarının başında geliyor. Bu hastalığın nedenleri ve risk faktörleri üzerine yapılan araştırmalar ise bilim dünyasının gündeminde. Peki demans riski nedir? Hangi önleyici tedbirler alınmalı? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:45
%82’si demans riskiyle karşı karşıya! Uzmanlar kan grubunu açıkladı: A, B, 0, AB...

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Dünyada giderek artan bir endişe kaynağı olan demans günümüzün en karmaşık sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları bu ilerleyici beyin hastalığının nedenlerini ve potansiyel tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ederken bazı birey gruplarının daha yüksek risk altında olduğunu gösteren ilginç veriler elde ediliyor.

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Demans nedir?

Demans beyin fonksiyonlarının ilerleyici bir şekilde bozulmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Hafıza, düşünme, iletişim, yön bulma ve kişilik gibi bilişsel yeteneklerin etkilenmesine yol açar. Demans yalnızca bir hastalık değil çeşitli beyin hastalıklarının neden olduğu semptomların bir kombinasyonudur.

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AB kan grubuna sahip bireylerde %82 daha fazla

Son yıllarda yapılan bir araştırma kan grupları ile demans arasındaki ilişkiyi dikkat çekici bir şekilde ortaya koydu. AB kan grubuna sahip bireylerin diğer gruplara kıyasla demans geliştirme riskinin %82 daha fazla olduğu belirlenmiştir. Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Mary Cushman, bu bulguların kan grubu ile bilişsel bozulma arasındaki kuvvetli ilişkiye işaret ettiğini ifade ediyor.

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Bu protein yüksek demans riski ile eşleştiriliyor

Bu dikkat çekici sonucun ardındaki potansiyel etkenlerden biri AB kan grubuna sahip kişilerde daha yüksek seviyelerde bulunan Faktör VII adlı bir protein olabilir. Bu protein, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynarken aynı zamanda yüksek demans riski ile de ilişkilendiriliyor.

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Dünya genelinde 50 milyon insanı etkiliyor

Demans yalnızca hafıza kaybıyla sınırlı kalmayan düşünme, kişilik ve karar verme becerilerini etkileyen karmaşık bir hastalık grubunu kapsamaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen bu rahatsızlık genellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde görülüyor. Ancak uzmanlar risk faktörlerinin erken tespiti ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle demans riskinin azaltılabileceğini vurguluyor. Bu bağlamda sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sosyal etkileşimlerde bulunmak demans riskini azaltmanın önemli yolları arasında sıralanıyor.

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