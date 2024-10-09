%82’si demans riskiyle karşı karşıya! Uzmanlar kan grubunu açıkladı: A, B, 0, AB...

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Dünyada giderek artan bir endişe kaynağı olan demans günümüzün en karmaşık sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları bu ilerleyici beyin hastalığının nedenlerini ve potansiyel tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ederken bazı birey gruplarının daha yüksek risk altında olduğunu gösteren ilginç veriler elde ediliyor.

Takvim Foto Arşiv Demans nedir? Demans beyin fonksiyonlarının ilerleyici bir şekilde bozulmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Hafıza, düşünme, iletişim, yön bulma ve kişilik gibi bilişsel yeteneklerin etkilenmesine yol açar. Demans yalnızca bir hastalık değil çeşitli beyin hastalıklarının neden olduğu semptomların bir kombinasyonudur.