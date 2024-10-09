%82’si demans riskiyle karşı karşıya! Uzmanlar kan grubunu açıkladı: A, B, 0, AB...

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Bu protein yüksek demans riski ile eşleştiriliyor
Bu dikkat çekici sonucun ardındaki potansiyel etkenlerden biri AB kan grubuna sahip kişilerde daha yüksek seviyelerde bulunan Faktör VII adlı bir protein olabilir. Bu protein, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynarken aynı zamanda yüksek demans riski ile de ilişkilendiriliyor.
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Dünya genelinde 50 milyon insanı etkiliyor
Demans yalnızca hafıza kaybıyla sınırlı kalmayan düşünme, kişilik ve karar verme becerilerini etkileyen karmaşık bir hastalık grubunu kapsamaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen bu rahatsızlık genellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde görülüyor. Ancak uzmanlar risk faktörlerinin erken tespiti ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle demans riskinin azaltılabileceğini vurguluyor. Bu bağlamda sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sosyal etkileşimlerde bulunmak demans riskini azaltmanın önemli yolları arasında sıralanıyor.