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Fatih'te film gibi olay! Cenaze namazını kılarken canlandı

Fatih’te eşine benzerine ancak filmlerde rastlanacak bir olay yaşandı. 80 yaşındaki Halit Bayşu’nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen sesler yakınlarını şoke etti. Tabut açılıp kalp masajı yapılan yaşlı adam hastaneye götürüldü. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:17 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:43
Fatih’te film gibi olay! Cenaze namazını kılarken canlandı

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Fatih'te, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılınacaktı.

Fatih'te akılalmaz olay (DHA)Fatih'te akılalmaz olay (DHA)

ÖLMEDEN MEZARA KOYACAKLARDI
Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı.

Fatih'te cenazede şaşkınlık yaratan olay

80 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti (DHA)80 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti (DHA)

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu'nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu'yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mahalle Muhtarı Galip Akçay (DA)Mahalle Muhtarı Galip Akçay (DA)

"TIKIRTI DUYDUM"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

Resimdeki Erdoğan Baysal (DHA)Resimdeki Erdoğan Baysal (DHA)

"KALP MASAJI YAPTILAR"

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi.

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