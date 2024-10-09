Dijital yorgunluk: Teknolojinin aşırı kullanımının zihin sağlığımıza etkileri

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Son yıllarda teknolojinin aşırı kullanımı dijital yorgunluk olarak adlandırılan bir durumu beraberinde getiriyor. Uzun süreli ekran kullanımı dikkat dağınıklığına ve kaygı seviyelerinin artmasına yol açabiliyor. Akabinde sürekli gelen bildirimler ve sosyal medya etkileşimleri kullanıcıların zihinsel sağlığını olumsuz etkiliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Uyku sorunlarını beraberinde getiriyor Ekran ışığına maruz kalma uyku düzenini bozarak uyku sorunlarına neden oluyor. Bu durum bireylerin sosyal izolasyona uğramasına ve yüz yüze bağlantılarının azalmasına yol açıyor. Dijital yorgunluğun etkileri sadece zihinsel sağlıkla sınırlı kalmıyor; fiziksel sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor.