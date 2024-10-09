Diyarbakır’da kız çocuğuna taciz girişimi! Mahalleli küçük kızı kurtardı

Diyarbakır'da, küçük kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan şahsı mahalle sakinleri fark etti.

Durumu fark eden mahalle sakinleri olaya müdahale ederek kız çocuğunu tacizcinin elinden kurtardı.

YİNE KÜÇÜCÜK BİR BEDENE EL UZATILDI!

İddiaya göre, Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde akşam saatlerinde 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalıştı.