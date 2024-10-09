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Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz girişimi! Mahalleli küçük kızı kurtardı

Diyarbakır’da, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan şüpheliyi mahalleli fark etti. Şüpheli şahıs mahallelinin durumu fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Eşkali belirlenen tacizcinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 21:14 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 21:14
Diyarbakır’da kız çocuğuna taciz girişimi! Mahalleli küçük kızı kurtardı

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Diyarbakır'da, küçük kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan şahsı mahalle sakinleri fark etti.
Durumu fark eden mahalle sakinleri olaya müdahale ederek kız çocuğunu tacizcinin elinden kurtardı.

YİNE KÜÇÜCÜK BİR BEDENE EL UZATILDI!

İddiaya göre, Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde akşam saatlerinde 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalıştı.

Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna taciz (DHA)Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna taciz (DHA)

Taciz şüphelisini fark eden çevredekiler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Tacize uğrayan küçük kız sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü (DHA)Tacize uğrayan küçük kız sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü (DHA)

Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) götürüldü.

TACİZCİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polisler eşkali belirlenen kaçak tacizciyi arıyor (DHA)Polisler eşkali belirlenen kaçak tacizciyi arıyor (DHA)

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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