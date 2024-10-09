Diyarbakır’da kız çocuğuna taciz girişimi! Mahalleli küçük kızı kurtardı

Diyarbakır'da, küçük kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan şahsı mahalle sakinleri fark etti.
Durumu fark eden mahalle sakinleri olaya müdahale ederek kız çocuğunu tacizcinin elinden kurtardı.
YİNE KÜÇÜCÜK BİR BEDENE EL UZATILDI!
İddiaya göre, Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde akşam saatlerinde 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalıştı.
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna taciz (DHA)
Taciz şüphelisini fark eden çevredekiler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Tacize uğrayan küçük kız sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü (DHA)
Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) götürüldü.
TACİZCİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI