Münevver Karabulut'un annesi açtı ağzını yumdu gözünü! Tülay Garipoğlu'na, "O caninin öldüğüne inanmıyorum"

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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve alınan örneklerin ardından mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu ifade edildi. Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut (takvim.com.tr | arşiv) ANNE GARİPOĞLU'NDAN "MÜNEVVER'İN ANNESİNE ACIYIN LÜTFEN" Rapor sonrası konuşan Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu, yaptığı açıklamasında, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" ifadelerini kullandı. Anne Garipoğlu'nun bu açıklamalarına Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'tan zehir zemberek sözler ile yanıt gecikmedi.

Canice katledilen Münevver Karabulut (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) "OĞLU KIZIMI CANLI CANLI TESTEREYLE KESERKEN BANA ACIDI MI?" Anne Nagihan Karabulut, "Bu caninin annesi, 'Bana değil de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen' demiş. Kendisine soruyorum, oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mi? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? Adli Tıp'ta, yargıda, emniyette dosyanın üstünü örtmek için yaptıklarından sonra bana acıdı mı? Kan gölüne dönen evi temizleyip, kızımın kafasını kestikleri testereyi saklarken bana acıdı mi? Mahkeme kendisini bundan mahkum ederken bana acıdı mi? Kanlı kanepede çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozları verirken, kahkaha atarken bana acıdı mi? Her yıl 3 martta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı?" şeklinde konuştu.