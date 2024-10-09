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Münevver Karabulut'un annesi açtı ağzını yumdu gözünü! Tülay Garipoğlu'na, "O caninin öldüğüne inanmıyorum"

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmaya Karabulut ailesinin talebi üzerine fethi kabir işlemi yapıldı. Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin sonucu tamamlandı ve adli tıp kurumundan "Mezardaki kişi Cem Garipoğlu" açıklandı. Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'ndan açıklama geldi. "Bana değilse Münevver Karabulut'un annesine acıyın" diyerek olayı kapatma çağrısında bulunan anne Garipoğlu'na cevap, oğlunun katlettiği Münevver'in annesi Nagihan Karabulut'tan geldi. "Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı?" diyen anne Nagihan Karabulut, "15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 18:22
Münevver Karabulut’un annesi açtı ağzını yumdu gözünü! Tülay Garipoğlu’na, O caninin öldüğüne inanmıyorum

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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve alınan örneklerin ardından mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu ifade edildi.

Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut (takvim.com.tr | arşiv)Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut (takvim.com.tr | arşiv)

ANNE GARİPOĞLU'NDAN "MÜNEVVER'İN ANNESİNE ACIYIN LÜTFEN"

Rapor sonrası konuşan Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu, yaptığı açıklamasında, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" ifadelerini kullandı. Anne Garipoğlu'nun bu açıklamalarına Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'tan zehir zemberek sözler ile yanıt gecikmedi.

Canice katledilen Münevver Karabulut (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Canice katledilen Münevver Karabulut (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"OĞLU KIZIMI CANLI CANLI TESTEREYLE KESERKEN BANA ACIDI MI?"

Anne Nagihan Karabulut, "Bu caninin annesi, 'Bana değil de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen' demiş. Kendisine soruyorum, oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mi? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? Adli Tıp'ta, yargıda, emniyette dosyanın üstünü örtmek için yaptıklarından sonra bana acıdı mı? Kan gölüne dönen evi temizleyip, kızımın kafasını kestikleri testereyi saklarken bana acıdı mi? Mahkeme kendisini bundan mahkum ederken bana acıdı mi? Kanlı kanepede çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozları verirken, kahkaha atarken bana acıdı mi? Her yıl 3 martta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı?" şeklinde konuştu.

Katil Cem Garipoğlu ve katledilen Münevvet Karabulut (Takvim.com.tr | arşiv)Katil Cem Garipoğlu ve katledilen Münevvet Karabulut (Takvim.com.tr | arşiv)

"BUNLAR İNSANLIKTSAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR, VİCDANLARI YOK!"

15 yıldır kendilerine ne başsağlığı ne de rahmet dileklerini iletmediklerinde kendisine acıyıp acımadığını aktaran anne Karabulut, "Bir de Orhan Şahin denilen avukatları çıkıp, ben kanlı kanepedeki kahkahaları ve fotoğrafı görmedim, hatırlamıyorum diyor. Adli tıpta, emniyette ve yargıda yasattığı skandalları hatırlıyor mu Orhan Şahin? Bunlar insan değil, insanlıktan nasibini almamışlar, vicdanları yok. Mezarlık demeye bin şahit ister, hiç bir şey yok, Adli Tıp'tan cesedi almaya bile avukatları Orhan Şahin'i gönderiyorlar" dedi.

Münevver Karabulut (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Münevver Karabulut (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"KİMSE BANA CEM GARİPOĞLU DENEN CANİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMESİN"

Anne Karabulut, "Ben inanmıyorum. Avukatıma da fethi kabir için de, rapora itiraz için de biz aile olarak talepte bulunduk. Onları Allaha havale ediyorum, bu dünyada da, öbür dünyada da insanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Simdi çıkıp yaptıkları bunca pisliğe rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar, benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar. Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyorum. Kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Katil Cem Garipoğlu ve cani hislerle öldürdüğü Münevvet Karabulut (Takvim.com.tr | arşiv)Katil Cem Garipoğlu ve cani hislerle öldürdüğü Münevvet Karabulut (Takvim.com.tr | arşiv)

"BU DOSYANIN ÜZERİ ÖRTÜLMEDİYSE ONUN SAYESİNDE"

Avukatları Dr. Rezan Epözdemir olmasaydı kimseleri olmadığını vurgulayan anne Karabulut, "O tek başına adli tip, yargı, emniyetteki bütün usulsüzlüklerle mücadele etti, 15 yıldır bizimle birlikte hiç bir talebi olmadan mücadele ediyor. O olmasaydı böyle kararlar çıkmaz, dosyanın üzeri örtülürdü, mezar da açılamazdı. Garipoğlu ailesi bunu bildiği için ona saldırmaya çalışıyor. Allah avukatımız Rezan Epözdemir'den de razı olsun. Bu dosyanın üzeri örtülmediyse onun sayesinde olmuştur" ifadelerini kullandı.

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