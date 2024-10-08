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Kocaeli'de bir restoran alevlere teslim oldu! Kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinden bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alırken, restoran kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 01:58 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 01:58
Kocaeli’de bir restoran alevlere teslim oldu! Kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde bulunan bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.

YANGIN MUTFAK BÖLÜMÜNDE ÇIKTI

Yangın, saat 23.00 sıralarında Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranda çıktı.
İddiaya göre restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede işletmeyi sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI!

Olay yerine gelen doğal gaz ekibi ise hattın gaz akışını kesti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında restoran kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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