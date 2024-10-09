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Dehşete düşüren intikam planı... Eşine gelen cinsel içerikli mesaj sonrası komşusuna kabus yaşattı | Ceza yağdı

Kocaeli'de bir adam, arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attığını fark etmesiyle, komşusuyla birlikte korkunç bir intikam planı hazırladı. Olay sonrası üç sanığa, darp, cinsel saldırı ve yağma gibi suçlardan toplamda 92 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası verildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:34
Dehşete düşüren intikam planı... Eşine gelen cinsel içerikli mesaj sonrası komşusuna kabus yaşattı | Ceza yağdı

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Kocaeli'de arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attığını fark eden bir adam dehşet dolu bir intikam planı hazırladı.

İddiaya göre, H.Z., arkadaşı M.Y.'nin eşi F.Z.'ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Bu duruma öfkelenen H.Z., komşusu ile plan yaparak M.Y.'den intikam almak istedi.

EVE ÇAĞIRIP CİNSEL EYLEMDE BULUNDU
H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. İddiaya göre M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp edip, cinsel eylemde bulundu. Şahıs o anları gizlice kayda da aldı.

Takvim.com.tr Fotoğraf ArşiviTakvim.com.tr Fotoğraf Arşivi

HEM ZİYNET EŞYASINI HEM OTOMOBİLİNİ ALDI
Bu olayın ardından H.Z., M.Y'nin eşiyle de iletişime geçti. Eşine M.Y'nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

DAYANAMAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU
H.Z'ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verildi. Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y'nin otomobilini de eşi F.Z'nin üzerine devrettirdi. Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z'den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y.'yi gözaltına aldı. H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.

İntikam planı sonrası sanıklara ceza yağdı (Fotoğraf: İHA)İntikam planı sonrası sanıklara ceza yağdı (Fotoğraf: İHA)

"ALACAĞIM CEZAYA RAZIYIM, YAPTIKLARIM İÇİN PİŞMANIM"
Olaya ilişkin sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya geçtiğimiz celselerde tutuklanan komşu Ü.Y. de katıldı. Müşteki M.Y. ile eşi, sanıklardan şikayetçi olarak, en ağır cezayı almalarını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ü.Y., "M.Y'ye hiçbir zaman zarar vermedim, tokat atmadım. H.Z., bana M.Y'nin nasıl biri olduğunu eşine göstermek için video çekmemi istedi. Müştekinin malına zarar vermedim" diye konuştu.

Sanık H.Z. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Alacağım cezaya razıyım, yaptıklarım için pişmanım" şeklinde konuştu.

"H.Z. VE Ü.Y. BENİ YATAK ODASINDA YAKALADI"
M.Y., bir önceki duruşmada F.Z.'nin bir gün kendisine mesaj atarak 500 TL istediğini söyleyerek, "Parayı gönderdim ve kendisinden hoşlandığımı söyledim, mesajlaşmaya başladık. 4 gün sonra F. bana eşiyle banyoda cinsel ilişkiye girerken video attı. F.'nin attığı bu videodan cesaret alarak, cinsel içerikli konuşmaya başladım. F. beni eve davet etti. Ben eve gittim. H.Z. ve Ü.Y. beni yatak odasında yakaladı. H.Z. beni beyzbol sopasıyla darp etti. Ü.Y. evden ayrılınca H.Z. bana cinsel eylemde bulunarak, videoya aldı. Biri soracak olursa beni tinercilerin dövdüğünü söylememi istedi. Karıma da tefecilerin dövdüğünü söylememi öğütledi." demişti.

CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti, H.Z'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 19 yıl 6 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, "hakaret" suçundan ise bin 340 TL para cezası almasına karar verdi.

İntikam planı sonrası sanıklara ceza yağdı (Fotoğraf: AA)İntikam planı sonrası sanıklara ceza yağdı (Fotoğraf: AA)

Tutuksuz sanık F.Z'ye "yağma" suçundan 7 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek, yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Tutuklu sanık Ü.Y. ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl hapis, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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