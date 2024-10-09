EVE ÇAĞIRIP CİNSEL EYLEMDE BULUNDU H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. İddiaya göre M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp edip, cinsel eylemde bulundu. Şahıs o anları gizlice kayda da aldı.

İddiaya göre, H.Z., arkadaşı M.Y.'nin eşi F.Z.'ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Bu duruma öfkelenen H.Z., komşusu ile plan yaparak M.Y.'den intikam almak istedi.

Kocaeli 'de arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attığını fark eden bir adam dehşet dolu bir intikam planı hazırladı.

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HEM ZİYNET EŞYASINI HEM OTOMOBİLİNİ ALDI

Bu olayın ardından H.Z., M.Y'nin eşiyle de iletişime geçti. Eşine M.Y'nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

DAYANAMAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

H.Z'ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verildi. Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y'nin otomobilini de eşi F.Z'nin üzerine devrettirdi. Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z'den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y.'yi gözaltına aldı. H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.