Sanık H.Z. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Alacağım cezaya razıyım, yaptıklarım için pişmanım" şeklinde konuştu.
"H.Z. VE Ü.Y. BENİ YATAK ODASINDA YAKALADI"
M.Y., bir önceki duruşmada F.Z.'nin bir gün kendisine mesaj atarak 500 TL istediğini söyleyerek, "Parayı gönderdim ve kendisinden hoşlandığımı söyledim, mesajlaşmaya başladık. 4 gün sonra F. bana eşiyle banyoda cinsel ilişkiye girerken video attı. F.'nin attığı bu videodan cesaret alarak, cinsel içerikli konuşmaya başladım. F. beni eve davet etti. Ben eve gittim. H.Z. ve Ü.Y. beni yatak odasında yakaladı. H.Z. beni beyzbol sopasıyla darp etti. Ü.Y. evden ayrılınca H.Z. bana cinsel eylemde bulunarak, videoya aldı. Biri soracak olursa beni tinercilerin dövdüğünü söylememi istedi. Karıma da tefecilerin dövdüğünü söylememi öğütledi." demişti.
CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti, H.Z'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 19 yıl 6 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, "hakaret" suçundan ise bin 340 TL para cezası almasına karar verdi.
İntikam planı sonrası sanıklara ceza yağdı (Fotoğraf: AA)
Tutuksuz sanık F.Z'ye "yağma" suçundan 7 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek, yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Tutuklu sanık Ü.Y. ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl hapis, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.