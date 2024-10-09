PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Malatya’da 22 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan servis aracının korsan olduğu ortaya çıktı

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait halk otobüsü ile öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22'si öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralanırken, servis aracının korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:55
Malatya’da 22 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan servis aracının korsan olduğu ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Battalgazi ilçesi Hamınınçiftliği Mahallesi'nde dün 15.30 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait F.K. idaresindeki halk otobüsü ile karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki 44 AED 745 plakalı özel öğrenci servisi kafa kafaya çarpışmış, kazada 22'si öğrenci 25 kişi yaralanmıştı.
Kazaya karışan öğrenci servisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, öğrenci taşımacılığı yapan aracın korsan olduğunu buna da ilgili kurumlara daha önceden belirttiklerini ifade ederek, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce (Fotoğraf: İHA) Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce (Fotoğraf: İHA)

KAZAYA KARIŞAN SERVİS ARACI KORSAN ÇIKTI

Kentte birçok korsan aracın servis taşımacılığı yapmaya devam ettiğini aktaran İnce, "Vergisini ödeyerek, ilgili evraklarını tamamlayıp oda kaydı bulunan bir çok esnafımız işsiz kalırken, maalesef bir çok kişi korsan taşımacılık yapmaya devam ediyor. Dünkü kazaya karışan öğrenci servisi 2006 model olup okul servis yönetmeliğine uygun olmayarak korsan taşımacılığı yaptığı odamızca tespit edilmiştir. Bu nokta ilgili kurumları denetimlerini artırmasını istiyoruz. Kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diklerimizi iletiyor denetimlerin sıklaştırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?
Türk Telekom
Satanist çember ve sur cinayetleri... Eski satanist itiraf etti: Semih Çelik tanınan bir isimdi!
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek
TikTok fenomeni Şahinaz Çıra nereye kayboldu? Müge Anlı neye uğradığını şaşırdı: Sizden korkuyorum
Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var
Discord erişim engeli kararı BTK tarafından uygulandı! Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? | Discord’un erişim engeli kararında 8. madde detayı
TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri Beyrut’a ulaştı
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anne konuştu
CANLI ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek! Smotrich’in yardımcısı Lübnan sınırında yaralandı
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama: Bilgileri paylaşmadılar engelledik
Tacize ve tecavüze kimyasal hadım! Nasıl uygulanacak? Bakan açıkladı: Yeni bir düzenleme yapılabilir
ABD ile İsrail’in savaş pazarlığı ortaya çıktı! Gizli görüşmeler, asılsız istihbaratlar, Refah yalanı…
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi | Hz. Ebu Cehil ve C31K gruplarındaki paylaşımlar ortaya çıktı
SON DAKİKA