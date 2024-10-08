Sakarya’da torbacı operasyonu! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenlendi.



20 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ



Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde yaşayan M.Ö.Ç.'nin kaldığı konteynerde 20 kilo 760 gram bonzai ele geçirildi.



METAMFETAMİN, ESRAR, KENEVİR, SENTETİK HAP...



Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde R.K.Ç.'ye ait ikamette 25 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 8 gram bonzai, 10 milim sıvı amfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 2 sentetik hap, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 50 tabanca mermisi, 1 adet G-3 piyade tüfek fişeği, 1 suikast tabancası mermisi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ele geçirildi.



Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'nde ise O.K.'nin evine yapılan baskında 20 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.Ç., R.K.Ç. ve O.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



