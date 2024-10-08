Caminin gönüllü temizlikçisini sopayla darbetti! Kanlar içinde musalla taşına götürdü

G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarca sopayla vurdu. (DHA)

YAŞLI ADAMA SOPAYLA VURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarca sopayla vurdu. G.A., daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki gasilhaneye götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı.

POLİS YAKALADI

Ağır yaralanan Halil Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.