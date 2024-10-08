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Caminin gönüllü temizlikçisini sopayla darbetti! Kanlar içinde musalla taşına götürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde camide gönüllü temizlik yapan 81 yaşındaki Halil Şahin , G.A. tarafından sopayla dakikalarca dövülüp, yerde sürüklendi. Ağır yaralanan Şahin tedaviye alınırken, daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen G.A. polis tarafından yakalandı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:41 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 15:07
Caminin gönüllü temizlikçisini sopayla darbetti! Kanlar içinde musalla taşına götürdü

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Olay, dün ilçedeki Fazilet Camisi'nde meydana geldi.

Camide gönüllü temizlik yapan Halil Şahin, caminin önünde arkasından gelen G.A.'nın saldırısına uğradı.

G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarca sopayla vurdu. (DHA) G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarca sopayla vurdu. (DHA)

YAŞLI ADAMA SOPAYLA VURDU
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarca sopayla vurdu. G.A., daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki gasilhaneye götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı.

POLİS YAKALADI
Ağır yaralanan Halil Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Hayati Şahin (DHA)Hayati Şahin (DHA)

"KİMSE GİRMESİN"
Halil Şahin'in oğlu Hayati Şahin (47), saldırganın hiçbir gerekçe göstermeden babasına saldırdığını söyleyerek, "Camiye temizlik yapmak için öylesine gidiyordu. Öldüresiye dövmüş, dövdükten sonra biri gelince de içeriye çekmiş ve üzerine temizlik görevlisi yeleği giyerek, gelenlere 'ben temizlik yapıyorum, kimse girmesin' demiş.

Olay anına ilişkin görüntüler (DHA)Olay anına ilişkin görüntüler (DHA)

Babamı öldü diye oraya bırakmış, kimse babamı görmese orada ölecekmiş. Şahsın kim olduğunu kimse görmemiş, sadece kamera kayıtları var. 81 yaşındaki adama kime ne yapsın? Biz gasp olabileceğini düşünüyoruz.

Olay anına ilişkin görüntüler (DHA)Olay anına ilişkin görüntüler (DHA)

"AÇILMASIN DİYE BİR ŞEYLER YIKMIŞ"
Halil Şahin'i yaralı halde buluna esnaf Mithat Altun ise "İçeride sesini duydum, iniltiler geliyordu. Kapının arkasına da birtakım şeyler yıkmışlar açılmasın diye. Sonra kapıyı açtım. Halil Amca orada yatıyordu, kanlar içinde musalla taşının altına götürmüş. Hemen çıktım ambulansı aradım. Ambulans geldi hastaneye kaldırdılar. 81 yaşında kendi halinde bir adam, düşmanı olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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