İstanbul’da su krizi kapıda: Barajların doluluk oranı yüzde 36,48’e düştü!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi, yılın 10 ayında en düşük seviyeye gerileyerek bugün itibarıyla yüzde 36,48 oldu. Yıl içinde en yüksek doluluk oranı ise nisan ayında yüzde 82,62 olarak kaydedilmişti.

Barajlardaki su miktarları şu şekilde belirlendi: Istrancalar'da yüzde 19,33, Terkos'ta yüzde 52,21, Sazlıdere'de yüzde 47,33, Alibey'de yüzde 7,41, Büyükçekmece'de yüzde 39,19, Ömerli'de yüzde 28,84, Darlık'ta yüzde 40,92, Elmalı'da yüzde 56,15, Pabuçdere'de yüzde 17,21 ve Kazandere'de yüzde 4,53.

Melen ve Yeşilçay barajlarından bu yıl itibarıyla toplamda 360,53 milyon metreküp su alınırken, içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı ise 892 milyon 8 bin metreküp olarak kaydedildi.

Barajlarda doluluk son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı (Fotoğraf: AA)

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3,2 MİLYON METREKÜP SEVİYESİNE ULAŞTI

İstanbul'da günlük ortalama su tüketimi 3,2 milyon metreküp olarak belirlendi. Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, mevcut su miktarı bugün itibarıyla 316,91 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Bu yıl itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 460,85 kilogramla son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Dün itibarıyla kentin su tüketimi 3 milyon 204 bin metreküp olarak kaydedildi; bunun 2 milyon 312 bin metreküpü barajlardan, 892 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı.

İstanbul barajlarında doluluk oranları kritik seviyelerde (Fotoğraf: AA)

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ekim tarihi itibarıyla İstanbul'daki baraj doluluk oranları son 10 yılda önemli dalgalanmalar gösterdi. 2014'te yüzde 22,15, 2015'te yüzde 67,27, 2016'da yüzde 43,53, 2017'de yüzde 55,01, 2018'de yüzde 54,19, 2019'da yüzde 47,29, 2020'de yüzde 34,73, 2021'de yüzde 49,12, 2022'de yüzde 46,37 ve 2023'te yüzde 23,01 seviyelerine ulaştı. Bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 36,48 olarak kaydedildi.

Alibeyköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Mimar Sinan'ın eseri olan Güzelce Kemeri de gün yüzüne çıktı. Kuruyan alanlarda, araç geçişleri nedeniyle lastik izlerinin oluştuğu gözlemlendi.

MARMARA BÖLGESİ'Nİ KURAKLIK ESİR ALDI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yağışlardaki azalma nedeniyle İstanbul'un en kurak dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Toros, baraj doluluk oranlarının genellikle baharda arttığını, ancak sonrasında azalmaya başladığını belirtti. Nisan ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 83 seviyesinde olduğunu hatırlatan Toros, bu oranın yağışların azalmasıyla birlikte hızla düştüğünü söyledi. "Bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 36 seviyesine geriledi. İstanbul'un su seviyesinin düşmesinin ana nedenlerinden biri de kentte yaşanan kuraklık" dedi.

Marmara Bölgesi'nde son iki yıldır devam eden kuraklık nedeniyle İstanbul'daki 16 milyon insanın günlük yaklaşık 200 litre su kullandığını vurgulayan Toros, barajlardan ve Melen ile Yeşilçay'dan günlük toplam su kullanımının 3,2 milyon metreküp olduğunu belirtti.

Su kullanımının artması ve yaz aylarındaki yağış eksikliği nedeniyle barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğüne dikkat çeken Toros, bu yıl barajlara düşen yağış miktarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Toros, bu dönemdeki baraj doluluk oranlarının da en düşük seviyeler arasında yer aldığını belirterek, "Bunlar, kentin suyu verimli kullanmadığını ve su tasarrufu yapmadığını gösteriyor. Eğer yeterli yağış gelmezse İstanbul'un su kriziyle karşı karşıya kalma ihtimali yüksek" şeklinde uyardı.

İstanbul'un su krizine girmemesi için suyun verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Toros, uzun vadede yağmur hasadı uygulamalarıyla kentin susuzluk tehlikesinden kurtulabileceğini de sözlerine ekledi.