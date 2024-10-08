Rojin Kabaiş kaçırıldı mı? Arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler dahil oldu

Ekipler Rojin'in kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor (DHA) ROJİN KABAİŞ'e ne oldu? Kaçırıldı mı? Hassas burunlu köpekler görev başında! KARADAN VE HAVADAN ARAMA

Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor.

Rojin Kabaiş (DHA) KAÇIRILDI MI?

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar, jandarmaya ait su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Hassas burunlu köpekler Rojin'i arıyor (DHA) DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALAN HASSAS BURUNLU KÖPEKLER

Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler, Bardakçı Mahallesi ile çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin göl üzerinde ve çevresinde aramaları sürerken, AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpekler ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da çalışmalarda yer alıyor.