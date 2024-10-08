SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Rojin Kabaiş kaçırıldı mı? Arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler dahil oldu

Van'da arkadaşlarıyla Van Gölü sahilinde taş toplayacağını söyleyerek kaldığı yurttan çıkan Rojin Kabaiş'ten 11 gündür haber alınamıyor. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarına kaçırılma ihtimaline karşı deprem bölgelerinde görev yapan hassas burunlu köpekler de dahil oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:47 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:17
Rojin Kabaiş kaçırıldı mı? Arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler dahil oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Genç kızı arama çalışmaları havadan karadan devam ediyor (DHA)Genç kızı arama çalışmaları havadan karadan devam ediyor (DHA)

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Rojin'den 11 gündür haber yok (DHA)Rojin'den 11 gündür haber yok (DHA)

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Ekipler Rojin'in kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor (DHA)Ekipler Rojin'in kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor (DHA)

ROJİN KABAİŞ'e ne oldu? Kaçırıldı mı? Hassas burunlu köpekler görev başında!

KARADAN VE HAVADAN ARAMA
Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor.

Rojin Kabaiş (DHA)Rojin Kabaiş (DHA)

KAÇIRILDI MI?
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar, jandarmaya ait su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Hassas burunlu köpekler Rojin'i arıyor (DHA)Hassas burunlu köpekler Rojin'i arıyor (DHA)

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALAN HASSAS BURUNLU KÖPEKLER
Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler, Bardakçı Mahallesi ile çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin göl üzerinde ve çevresinde aramaları sürerken, AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpekler ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da çalışmalarda yer alıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de büyüyen 2C kavgası! Özgür Özel’e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... Olağanüstü kurultay kulisi
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet
The Evidence
Yok öyle yüksek gelir düşük vergi... Hazine ve Maliye Bakanlığı sporcuları radara aldı: Yıldız isimler listede!
ÖZEL | Fenerbahçe’ye 10 numara genç! Devre arası teklif var
Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste
Türk Telekom
CANLI | İsrail’den bir suikast daha! Hizbullah Karargah Başkanı Hüseyni öldürüldü! Kahire’de ateşkes masası
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın canlı bombası Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge etkisiz hale getirildi
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletmişti! Uzmanlar katil Semih Çelik’in ruh analizini yaptı: Çok zeki bir psikopat
Ekrem İmamoğlu’nun diploma muamması! Geçersiz sayılabilir mi? Kurnaz oyun usulsüz işler! CHP’li isimden açıklama
Benfica’ya bir Türk daha! Fenerbahçeli yıldıza kanca
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
SON DAKİKA