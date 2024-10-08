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Esma ve İbrahim çifti Müge Anlı'ya damga vurdu! Eşi hastanede yatarken refakatçi ile aldattı! Yeni itirafları pes dedirtti

Müge Anlı'da izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Eşi Esma Hanım ameliyat olduğunda yan odadaki refakatçiye aşık olan İbrahim Karaca, 2 milyon TL parasından oldu. Stüdyoya birlikte gelen ikiliden Esma Karaca'nın söyledikleri herkesi hayrete düşürdü. Esma Hanım, kocasının, Selma ile altınlarını yediğini söyledi. İbrahim Bey'in Selma Hanım ile hala görüştüğü ortaya çıkarken Esma Hanım'ın evi herkesin yüreğini sızlattı. İbrahim Bey'in itirafları ise pes dedirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:12 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:30
Esma ve İbrahim çifti Müge Anlı’ya damga vurdu! Eşi hastanede yatarken refakatçi ile aldattı! Yeni itirafları pes dedirtti

İzmir'den gelen Esma ve İbrahim Karaca çifti Müge Anlı ve Tatlı Sert'e damga vurdu. Esma Hanım, stüdyoya gelerek, İzmir'de rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada eşinin yan odadaki refakatçi ile ilişki yaşadığını öğrendiğini açıkladı. Esma Hanım, 35 yıllık eşinin sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığı iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Esma ve İbrahim çifti Müge Anlı’ya damga vurdu! Eşi hastanede yatarken refakatçi ile aldattı! Yeni itirafları pes dedirtti

ALTINLARI ÇALDI SEVGİLİSİ İLE YEDİ

İbrahim Bey, aldattığını kabul ederken, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Selma Gündoğdu için eşinin altınlarını çalarak harcadığını itiraf etti.

Esma ve İbrahim çifti Müge Anlı’ya damga vurdu! Eşi hastanede yatarken refakatçi ile aldattı! Yeni itirafları pes dedirtti

İki sevgilinin hasta kadın evde ilaç beklerken otellerlerde kaldığı, masaj yaptırdığı ortaya çıktı. Yaşananlar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Esma Hanım, eşinin hala Selma ile görüştüğünü öğrenince adeta yıkıldı. İbrahim Bey sadece 5 dakika markette görüşüyorum diyerek kendisini savundu.

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