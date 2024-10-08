Bursa merkezli 4 ilde ’Daltonlar’ operasyonu: Azerbaycanlı iş insanını yaralayan çete üyeleri yakalandı

Azerbaycanlı bir iş insanını tehdit edip silahla yaraladığı iddia edilen 10 şüpheli, Bursa merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Daltonlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Başsavcılık, olayın detaylarına dair bilgi vererek, şüphelilerin adli süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 şüpheliye yönelik olarak 04.10.2024 tarihinde Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 10 şüphelinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 07.10.2024 tarihinde 9 şüphelinin, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yaralanarak, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma' suçundan, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği, 1 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğer 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Olay, 25 Eylül'de Gürsu ilçesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Kasklı bir şüpheli, içeri girerek masada oturan Azerbaycanlı iş insanına ateş açtı. İş insanı bacaklarından vurulurken, saldırgan dışarıdaki motosiklette bekleyen diğer kasklı şüpheliyle birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı, hastanede verdiği ifadede, kendilerini "Daltonlar" olarak tanıtan suç örgütü tarafından bir süredir tehdit edildiğini ve haraç istendiğini belirtti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı devralarak olayı aydınlatmaya çalıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu ve İtalya ile Gürcistan'da bulunan çete liderlerinden aldıkları talimatlarla iş insanlarını tehdit ederek mal varlıklarına el koyma girişiminde bulundukları öğrenildi.

300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

KOM ekipleri, 300 güvenlik kamerasını inceleyerek teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. 4 Ekim'de şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Muğla ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt yöneticisi B.A. (18) ile iş insanını yaralayan M.M.Ç. (17) dahil olmak üzere J.K. (33), Ö.A. (24), T.E. (39), E.A. (27), A.T. (21), T.K. (22), N.K.Y. (19) ve R.Ö. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

Suç örgütünün eylemlerinin çoğunu 18 yaş altı üyeleriyle gerçekleştirdiği ve örgüt üyelerinin İstanbul'dan motosikletlerle eylemlere gidip kasklarını hiç çıkarmadıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.