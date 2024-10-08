İkinci el protez satılarak dolandırılan depremzede Senem’e Başkan Fatma Şahin sahip çıktı

Hatay'da 650 bin TL bedelle ikinci el protez bacak satılarak dolandırılan depremzede Senem Ece Mazı'ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı.

Şahin, mağdur edilen depremzedenin yeni protezini üstleneceklerini ve her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Olayı öğrenir öğrenmez sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve yeni protez yapımını üstleneceklerini belirten Şahin, "Kurduğumuz Ortez Protez Merkezi şu ana dek 500 insanımızı ayağa kaldırdı ve depremzede kardeşlerimize de ücretsiz olarak hizmet veriyor. Eğer merkezimize başvurursa, yeni protezinin yapımını biz üstlenmek isteriz" ifadelerini kullandı.