ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA! 8 Ekim az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Bugün sabah saatlerinde Erzincan'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD tarafından alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.
Bugün sabah saatlerinde Erzincan'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD tarafından alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.
AFAD DUYURDU
8 Ekim 2024 tarihinde, Erzincan'ın Tercan ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 07:14:58 TSİ'de kaydedilen deprem, 3.6 büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
8 EKİM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
|2024-10-08 07:14:58
|39.53306
|40.59861
|7.11
|ML
|3.6
|Tercan (Erzincan)
|Detay
|2024-10-08 03:57:37
|35.03583
|26.76861
|10.9
|ML
|3.5
|Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-10-08 03:46:39
|40.77694
|28.84194
|7.2
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul)
|Detay
|2024-10-08 02:43:43
|38.11
|36.72583
|7.02
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-08 02:28:48
|38.20056
|38.68889
|7.0
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-10-08 02:02:11
|37.27222
|36.80278
|7.56
|ML
|1.6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-08 01:54:17
|38.55583
|25.79056
|6.05
|ML
|1.7
|Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir)
|Detay
|2024-10-08 01:33:26
|37.2425
|36.78889
|6.82
|ML
|1.2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-08 01:17:52
|39.22778
|27.25028
|7.0
|ML
|1.2
|Bergama (İzmir)
|Detay
|2024-10-08 00:45:42
|38.35917
|39.07444
|7.0
|ML
|2.3
|Sivrice (Elazığ)
|Detay
|2024-10-08 00:40:27
|37.50806
|37.19389
|6.98
|ML
|2.5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-07 23:39:47
|38.82
|37.4325
|7.0
|ML
|2.4
|Gürün (Sivas)
|Detay
|2024-10-07 23:17:02
|38.01028
|37.57278
|7.0
|ML
|1.8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-07 23:13:10
|38.52111
|40.35333
|16.98
|ML
|1.3
|Genç (Bingöl)
|Detay
|2024-10-07 22:55:30
|38.30833
|38.90056
|7.0
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-10-07 22:34:41
|36.72056
|28.16167
|54.21
|ML
|2.8
|Marmaris (Muğla)
|Detay
|2024-10-07 21:12:44
|38.68222
|43.10833
|7.0
|ML
|1.4
|Van Gölü - [07.02 km] Tuşba (Van)
|Detay
|2024-10-07 21:02:23
|39.03639
|30.15444
|7.0
|ML
|1.7
|Altıntaş (Kütahya)
|Detay
|2024-10-07 20:22:18
|37.67528
|35.94417
|7.03
|ML
|1.9
|Kozan (Adana)
|Detay
|2024-10-07 19:38:44
|36.33389
|35.64722
|6.89
|ML
|1.6
|Akdeniz - [13.46 km] Arsuz (Hatay