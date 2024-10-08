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ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA! 8 Ekim az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 07:14:58'de kaydedilen deprem 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:53
ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA! 8 Ekim az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

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Bugün sabah saatlerinde Erzincan'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD tarafından alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD DUYURDU

8 Ekim 2024 tarihinde, Erzincan'ın Tercan ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 07:14:58 TSİ'de kaydedilen deprem, 3.6 büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

8 EKİM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

2024-10-08 07:14:58 39.53306 40.59861 7.11 ML 3.6 Tercan (Erzincan) Detay
2024-10-08 03:57:37 35.03583 26.76861 10.9 ML 3.5 Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla) Detay
2024-10-08 03:46:39 40.77694 28.84194 7.2 ML 1.8 Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul) Detay
2024-10-08 02:43:43 38.11 36.72583 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-08 02:28:48 38.20056 38.68889 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2024-10-08 02:02:11 37.27222 36.80278 7.56 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-08 01:54:17 38.55583 25.79056 6.05 ML 1.7 Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-10-08 01:33:26 37.2425 36.78889 6.82 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-08 01:17:52 39.22778 27.25028 7.0 ML 1.2 Bergama (İzmir) Detay
2024-10-08 00:45:42 38.35917 39.07444 7.0 ML 2.3 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-10-08 00:40:27 37.50806 37.19389 6.98 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-07 23:39:47 38.82 37.4325 7.0 ML 2.4 Gürün (Sivas) Detay
2024-10-07 23:17:02 38.01028 37.57278 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-07 23:13:10 38.52111 40.35333 16.98 ML 1.3 Genç (Bingöl) Detay
2024-10-07 22:55:30 38.30833 38.90056 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2024-10-07 22:34:41 36.72056 28.16167 54.21 ML 2.8 Marmaris (Muğla) Detay
2024-10-07 21:12:44 38.68222 43.10833 7.0 ML 1.4 Van Gölü - [07.02 km] Tuşba (Van) Detay
2024-10-07 21:02:23 39.03639 30.15444 7.0 ML 1.7 Altıntaş (Kütahya) Detay
2024-10-07 20:22:18 37.67528 35.94417 7.03 ML 1.9 Kozan (Adana) Detay
2024-10-07 19:38:44 36.33389 35.64722 6.89 ML 1.6 Akdeniz - [13.46 km] Arsuz (Hatay

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