Özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Discord, son zamanlarda çeşitli taciz ve tehdit olaylarıyla anılmaya başladı. Kullanıcıların uygulama üzerinde yaşadıkları olumsuz deneyimleri sosyal medya platformlarında paylaşmasıyla birlikte, Discord'a yönelik erişim engeli konuşulmaya başlanmıştı.
(Takvim Foto Arşiv)
DISCORD KAPANDI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord" isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."
(Takvim Foto Arşiv)
DISCORD NEDİR?
Discord, oyuncular ve topluluklar için popüler bir iletişim ve sohbet platformudur. 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, metin, sesli ve görüntülü iletişim seçenekleri sunarak insanların bir araya gelip sohbet etmelerini sağlar.