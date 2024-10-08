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Sunucular (servers) ve kanallar (channels) aracılığıyla kullanıcılar farklı topluluklar oluşturabilir, sohbet edebilir, oyun oynayabilir ve hatta ders çalışabilirler. Discord, sadece oyuncular için değil, ders çalışmak, proje yönetimi yapmak, topluluklar oluşturmak ve hobi grupları kurmak isteyenler için de oldukça yaygın kullanılan bir platformdur.