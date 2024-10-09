Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet kandil takvimini açıkladı

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Kandil gecelerinin manevi değeri

Regaib Kandili'nin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi olmasından kaynaklanır. Öte yandan Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından oldukça önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biri. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.