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Bolu'da oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi! Anne hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı

Bolu'da oğlu Talha'nın tartıştığı arkadaşını aracıyla ezen anne Gülcan Mutlu Ulusoy hakkında 20 yıla kadar hapis talep edildi. Ulusoy'un üniversitede çocuk gelişimi eğitimi aldığının ortaya çıkması herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:44
Bolu’da oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi! Anne hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

2 yaşındaki Eren ve Talha evlerinin önünde oynarken Talha, Eren'e su tabancasıyla su sıktı.

Eren de buna karşılık olarak Talha'ya ve kız kardeşine boncuk tabancasıyla boncuk attı. Bunun üzerine Talha "Anne" diye bağırarak evlerine doğru koştu.

Anne, oğlunun kavga ettiği çocuğu otomobiliyle ezdi!

ARACININ ALTINA ALDI
Eren ise başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerek oynamaya devam etti. Eren evlerinin yakınında oynarken Talha'nın annesi Gülcan Mutlu Ulusoy (33) otomobiliyle geldi. Aracını doğrudan Eren'in üzerine sürerek onu altına aldı.

Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı (DHA)Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı (DHA)

Vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralanan Eren sürünerek aracın altından çıktı. Hastaneye kaldırılan Eren psikologlar eşliğinde korkunç olayı anlattı. Eren. "Oyun oynarken hızla gelip arabasıyla bana çarptı. Araba üzerimden geçti. Sürünerek arabanın altından çıktım ve yere uzandım" dedi.

Yanındaki arkadaşı da tanık sıfatıyla ifade verdi ve aracın arkadaşına nasıl çarptığını anlattı.

Oğluyla kavga eden çocuğa arabayla çarptı (DHA)Oğluyla kavga eden çocuğa arabayla çarptı (DHA)

"HEMEN DURDUM"
Hürriyet'te yer alan habere göre ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Gülcan Mutlu Ulusoy ise "İşe gitmek için evden çıkmıştım. Oğlum ve kızım ile karşılaştım. Bana Eren ve arkadaşının tabanca ile kendilerine boncuk attığını söylediler. Ben de anneleriyle konuşacağım dedim. Yolda Eren ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu" diyerek kendini savundu.

Ulusoy'un üniversitede 'çocuk gelişimi' eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Gülcan Mutlu Ulusoy Gülcan Mutlu Ulusoy

Ancak savcılık bu savunmayla ikna olmadı. Olaya dair kamera görüntüleri, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunu dikkate alan savcılık iddianame hazırladı.

İddianamede Gülcan Mutlu Ulusoy'un çocuklarına oyuncak tabancayla boncuk atılmasından dolayı kızarak arabasını 'süratli bir şekilde öldürme kastıyla' 12 yaşındaki Eren'in üzerine sürdü ve onu ciddi biçimde yaraladı. Savcılık Gülsoy'un 'kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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