Bolu’da oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi! Anne hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı

Bolu'nun Gerede ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
2 yaşındaki Eren ve Talha evlerinin önünde oynarken Talha, Eren'e su tabancasıyla su sıktı.
Eren de buna karşılık olarak Talha'ya ve kız kardeşine boncuk tabancasıyla boncuk attı. Bunun üzerine Talha "Anne" diye bağırarak evlerine doğru koştu.
ARACININ ALTINA ALDI
Eren ise başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerek oynamaya devam etti. Eren evlerinin yakınında oynarken Talha'nın annesi Gülcan Mutlu Ulusoy (33) otomobiliyle geldi. Aracını doğrudan Eren'in üzerine sürerek onu altına aldı.
Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı (DHA)
Vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralanan Eren sürünerek aracın altından çıktı. Hastaneye kaldırılan Eren psikologlar eşliğinde korkunç olayı anlattı. Eren. "Oyun oynarken hızla gelip arabasıyla bana çarptı. Araba üzerimden geçti. Sürünerek arabanın altından çıktım ve yere uzandım" dedi.
Yanındaki arkadaşı da tanık sıfatıyla ifade verdi ve aracın arkadaşına nasıl çarptığını anlattı.
Oğluyla kavga eden çocuğa arabayla çarptı (DHA)
"HEMEN DURDUM"
Hürriyet'te yer alan habere göre ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Gülcan Mutlu Ulusoy ise "İşe gitmek için evden çıkmıştım. Oğlum ve kızım ile karşılaştım. Bana Eren ve arkadaşının tabanca ile kendilerine boncuk attığını söylediler. Ben de anneleriyle konuşacağım dedim. Yolda Eren ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu" diyerek kendini savundu.
Ulusoy'un üniversitede 'çocuk gelişimi' eğitimi aldığı ortaya çıktı.