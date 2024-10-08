Bolu’da oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi! Anne hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı

Bolu'nun Gerede ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

2 yaşındaki Eren ve Talha evlerinin önünde oynarken Talha, Eren'e su tabancasıyla su sıktı.

Eren de buna karşılık olarak Talha'ya ve kız kardeşine boncuk tabancasıyla boncuk attı. Bunun üzerine Talha "Anne" diye bağırarak evlerine doğru koştu.

ARACININ ALTINA ALDI

Eren ise başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerek oynamaya devam etti. Eren evlerinin yakınında oynarken Talha'nın annesi Gülcan Mutlu Ulusoy (33) otomobiliyle geldi. Aracını doğrudan Eren'in üzerine sürerek onu altına aldı.