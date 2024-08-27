Bolu’da akıllara durgunluk veren olay: Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi! Cani kadın hakkında flaş karar

Bolu 'da Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğa otomobiliyle çarptı.

OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇTİ G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü.

Bolu'da dehşet anları kamerada

Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı.