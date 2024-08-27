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Bolu'da akıllara durgunluk veren olay: Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi! Cani kadın hakkında flaş karar

Son dakika haberleri... Bolu'da G.M.U. isimli kadın bir oğlunun kavga ettiği 12 yaşındaki S.E.Y. isimli çocuğa otomobiliyle çarptı. Dehşet dolu anlar kameraya yansıdı. Gözaltına alınan cani kadının tutuklandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 13:20 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 13:46
Bolu’da akıllara durgunluk veren olay: Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi! Cani kadın hakkında flaş karar

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Bolu'da Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğa otomobiliyle çarptı.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde yaşandı.

Oğluyla kavga eden çocuğa arabayla çarptıOğluyla kavga eden çocuğa arabayla çarptı

OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇTİ
G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü.

Anne, oğlunun kavga ettiği çocuğu otomobiliyle ezdi!

Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti.

Bolu'da dehşet anları kameradaBolu'da dehşet anları kamerada

Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.'nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdıDehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan G.M.U.'ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Cani kadının daha sonra tutuklandığı öğrenildi.

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