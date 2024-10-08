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Adana'da şok olay: Sazlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:32 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:32
Adana’da şok olay: Sazlık alanda parçalanmış ceset bulundu

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Adana'da parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi.

Adana'da erkek cesedi bulundu (DHA)Adana'da erkek cesedi bulundu (DHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

50-60 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Adana'da erkek cesedi bulundu (DHA)Adana'da erkek cesedi bulundu (DHA)

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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