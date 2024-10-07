Van’da 22 milyonluk aşiret düğünü: Takı töreni 5 saat sürdü

Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi. Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi. Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise 4 kilo altın (12 milyon lira) takıldı. Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici'nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü.

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