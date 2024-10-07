Tekirdağ’da parkta cinayet! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. Efecan Fandos ile O.I. ve N.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki şüpheli üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı.

Cinayete kurban giden 18 yaşındaki Efecan Fandos (DHA)



TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücuduna iki bıçak darbesi alan Fandos, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.