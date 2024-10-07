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Tekirdağ'da parkta cinayet! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde parkta bulunan gençler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki Efecan Fandos hayatını kaybetti. Cinayete karıştıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:56 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:59
Tekirdağ’da parkta cinayet! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Efecan Fandos hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da parkta cinayet! Efecan Fandos bıçaklanarak öldürüldü

Cinayete karıştıkları belirlenen 21 yaşındaki O.I. ve 20 yaşındaki N.C.A., tutuklandı.

Efecan Fandos'u öldüren şüpheliler yakalandı (DHA)Efecan Fandos'u öldüren şüpheliler yakalandı (DHA)

PARKTAKİ KAVGA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ!

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi.
Efecan Fandos ile O.I. ve N.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında iki şüpheli üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı.

Cinayete kurban giden 18 yaşındaki Efecan Fandos (DHA)Cinayete kurban giden 18 yaşındaki Efecan Fandos (DHA)

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücuduna iki bıçak darbesi alan Fandos, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.
İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Efecan'ın katilleri tutuklandı (DHA)Efecan'ın katilleri tutuklandı (DHA)

KAÇAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis, kaçan O.I. ve N.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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