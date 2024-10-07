Kasiyer Merve’nin katledilmesinde sanıklara ceza yağdı

Sanıkların yargılanmalarına bugün görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Duruşmaya öldürülen Merve Acar 'ın ailesi, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez , Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan jandarma tarafından salonda hazır bulundurulurken, cezaevinde bulunan Buse Simay Karakaya ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Tolga Gök de duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ile sanıkların yakınları da duruşma salonunda yerlerini aldı.

Merve Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez (DHA)

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini, Merve Acar'ın ailesinden özür dileyerek pişman olduklarını söyledi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez'e 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez Furkan Aygün Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan'a da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl, Tolga Gök'e ise 'basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca kararında sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söylemelerinin yetersiz olduğunu, olay sebebiyle ilk andan itibaren son duruşmaya kadar bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle verilen cezalarında indirim uygulamayıp, davayı bitirdi.