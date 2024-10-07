Batman’da ehliyetsiz sürücü polise çarparak kaçtı! Kaçak sürücü tutuklandı

Batman'nın Aydınkonak Mahallesi'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü otomobiliyle polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.
16 yaşında olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Batman'nın Aydınkonak Mahallesi'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü otomobiliyle polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.
16 yaşında olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
HEM SUÇLU HEM KAÇAK!
Olay, dün akşam saatlerinde Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş denetlemesi yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, motosikletli polis memuruna otomobiyle çarparak kaçtı.
POLİS MEMURU YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan polis memurunun kolunda kırık ve başında kanama olduğu ancak hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANARAK TUTUKLANDI!
Otomobiliyle polise çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü M.E.K. ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
16 yaşındaki M.E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.