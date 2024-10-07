Batman’da ehliyetsiz sürücü polise çarparak kaçtı! Kaçak sürücü tutuklandı

Batman 'nın Aydınkonak Mahallesi 'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü otomobiliyle polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. 16 yaşında olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Batman'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis memuruna otomobiliyle çarptı (DHA)

POLİS MEMURU YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan polis memurunun kolunda kırık ve başında kanama olduğu ancak hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.