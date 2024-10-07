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TARİH VERİLDİ | İstanbul'a kar yağacak mı? La Nina ne zaman kar getirecek? Bugün hava nasıl? | 7 Ekim 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayınladı. MGM’nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları 4 derece düşecek İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış görülecek. Peki kış erken mi gelecek? İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:17
TARİH VERİLDİ | İstanbul’a kar yağacak mı? La Nina ne zaman kar getirecek? Bugün hava nasıl? | 7 Ekim 2024 hava durumu

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Yaz havasını yaşadığımız Ekim ayında artık işler değişiyor. Dün başlayan yağış bugün devam edecek. MGM'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları da 4 derece düşecek.

Sonbahara girilirken İstanbullunun aklında "İstanbul'a bu sene kar yağacak mı?" sorusu var.

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BU SENE İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Batı Karadeniz' ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde yağışlar yine az gidiyor. Yani eylül ayında beklentilerimizin altında yarışlar geçiyor, ekim ayında o şekilde geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık tahmini bu şekilde yapmıştık zaten bu sene, sonbahar sıcak geçecek ortalamanın üzerinde. Yağışın biraz canlanacağını tahmin ediyorum ancak çok fazla canlanmadı yağışlar.

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Kışa bakacağız kış, bu sene La Nina'lı bir kış geçireceğiz. Dolayısıyla sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar olmayacak bu sene. Yağışlarda da biraz, geçen seneye göre biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Tarımsal açıdan bunu da söyleyelim.

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İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN ÖNCE KAR YOK
Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor"

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Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 32°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 22°C

Az bulutlu

KARS, 22°C

Az bulutlu

MALATYA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 22°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 34°C

Az bulutlu ve açık

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