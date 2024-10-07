TARİH VERİLDİ | İstanbul’a kar yağacak mı? La Nina ne zaman kar getirecek? Bugün hava nasıl? | 7 Ekim 2024 hava durumu

Takvim Foto Arşiv
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Takvim Foto Arşiv
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 22°C
Az bulutlu
KARS, 22°C
Az bulutlu
MALATYA, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN, 22°C
Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 34°C
Az bulutlu ve açık