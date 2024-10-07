SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sivas kız yurdunda erkek paniği! Telleri aşıp giren şahıs adliyede

Sivas'ta, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren M.Y. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, yurttaki kız arkadaşıyla konuşmak amacıyla kampüse girdiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:29
Sivas kız yurdunda erkek paniği! Telleri aşıp giren şahıs adliyede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde, önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğüne dair ihbar alındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve yapılan incelemelerde M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi.

Yakalanan şahıs adliyeye götürüldü (Fotoğraf: DHA)Yakalanan şahıs adliyeye götürüldü (Fotoğraf: DHA)

Ekipler tarafından yakalanan M.Y., gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli bir şekilde adliyeye getirilen M.Y., kampüse giriş nedenine dair soruları yanıtsız bıraktı. Ancak şüphelinin emniyetteki ifadesinde, yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini belirttiği öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti: Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın
Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular
The Evidence
Semih Çelik’in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner’in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil’le görüntülü görüşmüşler
ÖZEL | Muslera’nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede
AK Parti’den soykırımın yıl dönümünde tüm dünyaya çağrı: İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş: Sır battaniye ortaya çıktı | Babaevinde mi öldürüldü?
Ünlü pidecide domuz eti şoku! İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!
ÖZEL | Mourinho’dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı: Yasak bölge sayısı 6’ya yükseldi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik’in incel bağlantısı! İncel nedir? Sembolleri Matrix’ten!
Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?
Mertens’in pozisyonu kırmızı kart mı? Hakem hocaları değerlendirdi
AK Parti’de ’değişim’in şifresi: Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak | Yargı reformu Başkan Erdoğan’a sunulacak
SON DAKİKA