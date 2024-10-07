Sivas kız yurdunda erkek paniği! Telleri aşıp giren şahıs adliyede

Kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde, önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğüne dair ihbar alındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve yapılan incelemelerde M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi.

Yakalanan şahıs adliyeye götürüldü (Fotoğraf: DHA)

Ekipler tarafından yakalanan M.Y., gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli bir şekilde adliyeye getirilen M.Y., kampüse giriş nedenine dair soruları yanıtsız bıraktı. Ancak şüphelinin emniyetteki ifadesinde, yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini belirttiği öğrenildi.