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'Sur kasabı' Semih Çelik'in işlediği cinayet yeni tartışmalara yol açtı: "Suçlu çocuk yetiştiren aileler yargılanmalı"

Türkiye, Fatih'teki sur kasabı Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettiği olayla sarsıldı. Kamuoyunda büyük bir infial uyandıran katliam, toplumda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, "Katilin ailesi, böyle bir psikopat evlat yetiştirirken kış uykusunda mıydı?" diyerek katilin ailesinin de yargılanması gerektiğini savundu.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:30 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:51
’Sur kasabı’ Semih Çelik’in işlediği cinayet yeni tartışmalara yol açtı: Suçlu çocuk yetiştiren aileler yargılanmalı

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Türkiye, Fatih'te katil Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettiği olayla sarsıldı.

Yarım saat arayla iki genç kızı acımasızca katleden Semih Çelik, Ayşenur Halil'in cansız bedeninin fotoğraflarını ailesine gönderdi. Ardından, İkbal Uzuner'in kafasını kesip annesinin önüne attı. Son olarak, surlardan atlayarak intihar etti!

Çelik'in işlediği vahşi cinayetler kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı.

"SADECE KATİL DEĞİL, AİLELERİ DE YARGILANMALI"

Cinayeti tasarlayarak işleyen Çelik'in odasındaki satanist semboller, ve cinayetin planlarını çizdiği kağıt sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri okları katilin ailesini yöneldi. Gazeteci yazar Mevlüt Tezel, "Semih Çelik'in ailesi, bu psikopat evladı yetiştirirken kış uykusunda mıydı?" sorusunu sorarken "Sadece katil değil, aileleri de yargılanmalı." ifadelerini kullandı.

Tezel, katilin cinayeti işlemek için kasaplık öğrenmeye yönelmiş olabileceğine dikkat çekerek "19 yaşında bir genç, hiç kasap gördünüz mü? Belki de kesip biçmeyi öğrenmek için kasap çırağı oldu. Komşuları, Semih için "Sessiz sedasız efendi bir çocuktu ama annesini hiç görmedik," şeklinde ifadelerde bulunuyor." dedi.

Katil Semih Çelik (Fotoğraf: AA)Katil Semih Çelik (Fotoğraf: AA)

HASTANEDE 5 KAYDI VAR

Vahşi cinayeti işleyen Semih Çelik'in babası, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, intihara kalkıştığını, beş kez hastaneye gittiğini söylerken göz göre göre bu cinayetin gelmesi tartışmaları başka boyuta taşıdı.

Tezel, uzman bir psikiyatristin Semih Çelik'in hastane kayıtlarından bile normal olmadığı ve suç işleme potansiyelinin olduğunun anlaşılabileceğini söylediğine dikkat çekerek "katilin bir yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 5 kaydı var. Eğer kayıtlar psikiyatri bölümüne yapıldıysa sağlık sistemini de sorgulamamız gerekiyor!" dedi.

Mevlüt Tezel, her iki ailenin de katil Semih Çelik'ten şikayetçi olmasına rağmen yasaların caydırıcı olmamasını eleştirerek " İkbal'in ailesi, "Semih Çelik, İkbal'in okul arkadaşıydı ve ona takıntılıydı. Bu nedenle kızımızı okuldan bile almıştık. Defalarca şikayet etmemize rağmen bir sonuç alamadık. Hatta Çelik'in babası da oğlundan şikayetçi olmuştu. Ne yazık ki, yasalar bu tür durumlarda yeterince caydırıcı değil," diyor. Bu durum, emniyet ve yargı sisteminin suçları önleme kapasitesini sorgulamayı da zorunlu kılıyor!" ifadelerini kullandı.

Katilin cinayet çizimleri (Fotoğraf: Takvim) Katilin cinayet çizimleri (Fotoğraf: Takvim)

PSİKOPATLAR ARAMIZDA DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR!

2021 yılında sokak ortasında samuray kılıçlı bir psikopat katil tarafından öldürülen Başak Cengiz'i hatırlatan Mevlüt Tezel 'balık hafızalıyız' diyerek, "Başak Cengiz'i sokakta yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları "Geceleri haykırarak küfür ediyordu, duvarlara vuruyordu. Çocuklara kılıç gösterip sizi keseceğim diyordu. Polise şikâyet ettik. Normalde bu psikopatın hastanede olması gerekiyordu" diye ifadeleri var! Ama önlem alınmadı! Böyle psikopat insanlar aramızda dolaşmaya devam ediyor! diyerek kanundaki yetersizlikleri eleştirdi.

Katil Semih Çelik'in eski kız arkadaşı İkbal'i bir yıldır takıntı haline getirerek takip etmesi üzerine katil ailesinin neden müdahale etmediğini sorgulayan Tezel, "Eğer mahalle sakinlerinin anlattığı gibiyse; Semih Çelik'in annesi yıllardır görülmediyse, katil annenin kontrolünden uzakta, normal bir aile birliğinin olmadığı bir ortamda büyüdü demektir!" eleştirisinde bulundu.

İKİ genç kızı katleden Semih Çelik (Fotoğraf: Takvim)İKİ genç kızı katleden Semih Çelik (Fotoğraf: Takvim)

'AİLESİNİN DÜZENLİ ŞEKİLDE PSİKİYATRA GÖTÜRMESİ GEREKİRDİ'

Tezel, "İkbal'in ailesinin kızlarını okuldan bile almışken normal anne ve baba oğlunu kenara çekip sen ne yapıyorsun vs. diye sorgular değil mi? diyerek" katilin ailesinin sorumsuzluğuna dikkat çekerek "normalde bir anne, baba kesik insan vücutları çizen, odasını korkutucu figürlerle dolduran, kocaman bıçağı olan bir genci düzenli şekilde psikiyatra götürürdü!" dedi.

Katilin ailesini eleştiren Tezel, psikopat birinin nasıl kasap olmasına izin vermişler şaka gibi! diyerek şaşkınlığını dile getirirken katilin annesinin ortalarda gözükmemesine dikkat çekti!

"Anne hakkında bir şey bilmiyoruz?" diyen Tezel, "Evi terk mi etti? Çocuğuyla ilgilenmedi mi?" sorusunu yönelterek, "İkbal'in kesik kafası önünde ağlayan anneyi tüm Türkiye gördü ama katil bir çocuk yetiştiren anne ve babanın tek bir fotoğrafı yok! Daha önce; tecavüzcü, katil gibi suçlu çocuk ve gençlerin aileleri de yargılanmalı diye yazmıştım" ifadelerini kullandı.

 ABD'de okula saldırı düzenleyen 15 yaşındaki katil (Fotoğraf: Günaydın) ABD'de okula saldırı düzenleyen 15 yaşındaki katil (Fotoğraf: Günaydın)

ABD'DE KATİLİN AİLESİ DE SUÇLU BULUNDU

Türkiye'deki ihmaller zincirlerini eleştiren Tezel, ABD'de 30 Ocak 2021 tarihinde ABD-Michigan'daki Oxford Lisesi'ne silahla saldırı düzenleyip dört öğrencinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki bir katilin birinci derece cinayet ve terörizm suçlarından müebbet hapisle cezaevinde yattığını hatırlatarak Michigan'daki mahkemenin Ethan'ın 45 yaşındaki annesi Jennifer Crumbley'yi oğlunun ruhsal durumunu dikkate almamaktan, şiddet eğilimlerini beslemekten suçlu bulduğuna dikkat çekti.

SUÇLU ÇOCUK YETİŞTİREN AİLELER YARGILANMALI!

ABD'de de ilk kez bir ebeveyn, çocuğunun yaptığı silahlı kitlesel saldırı nedeniyle mahkûm olduğunu belirten Tezel, Türkiye'de de ABD'deki vakada olduğu gibi çocuğun insan öldürecek potansiyelde yetiştiren aileler cezalandırılmalı! önerisinde bulundu.

Önerisinin suçun şahsiliği ilkesine aykırı olduğuna ayrıca parantez açan Tezel, "Ülkemizde "Sana vurana sen de vur, hatta daha fazlasını yap" diye çocuk yetiştirenler var. Birini dövdüğü ya da yaraladığı için çocuğunu kutlayan ebeveynler de var.
İkbal'in kesik kafası önüne atılan anneyi ve o kafayı itinayla kesen katilin nasıl yetiştiğini bile umursamayan anneyi düşünün!
Bu adil mi? Suçlu çocuk yetiştiren aileler yargılanmalı!" ifadelerini kullandı.

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