'Sur kasabı' Semih Çelik'in işlediği cinayet yeni tartışmalara yol açtı: "Suçlu çocuk yetiştiren aileler yargılanmalı"

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Türkiye, Fatih'te katil Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettiği olayla sarsıldı. Yarım saat arayla iki genç kızı acımasızca katleden Semih Çelik, Ayşenur Halil'in cansız bedeninin fotoğraflarını ailesine gönderdi. Ardından, İkbal Uzuner'in kafasını kesip annesinin önüne attı. Son olarak, surlardan atlayarak intihar etti! Çelik'in işlediği vahşi cinayetler kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı.



"SADECE KATİL DEĞİL, AİLELERİ DE YARGILANMALI"



Cinayeti tasarlayarak işleyen Çelik'in odasındaki satanist semboller, ve cinayetin planlarını çizdiği kağıt sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri okları katilin ailesini yöneldi. Gazeteci yazar Mevlüt Tezel, "Semih Çelik'in ailesi, bu psikopat evladı yetiştirirken kış uykusunda mıydı?" sorusunu sorarken "Sadece katil değil, aileleri de yargılanmalı." ifadelerini kullandı. Tezel, katilin cinayeti işlemek için kasaplık öğrenmeye yönelmiş olabileceğine dikkat çekerek "19 yaşında bir genç, hiç kasap gördünüz mü? Belki de kesip biçmeyi öğrenmek için kasap çırağı oldu. Komşuları, Semih için "Sessiz sedasız efendi bir çocuktu ama annesini hiç görmedik," şeklinde ifadelerde bulunuyor." dedi.

Katil Semih Çelik (Fotoğraf: AA) HASTANEDE 5 KAYDI VAR Vahşi cinayeti işleyen Semih Çelik'in babası, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, intihara kalkıştığını, beş kez hastaneye gittiğini söylerken göz göre göre bu cinayetin gelmesi tartışmaları başka boyuta taşıdı. Tezel, uzman bir psikiyatristin Semih Çelik'in hastane kayıtlarından bile normal olmadığı ve suç işleme potansiyelinin olduğunun anlaşılabileceğini söylediğine dikkat çekerek "katilin bir yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 5 kaydı var. Eğer kayıtlar psikiyatri bölümüne yapıldıysa sağlık sistemini de sorgulamamız gerekiyor!" dedi. Mevlüt Tezel, her iki ailenin de katil Semih Çelik'ten şikayetçi olmasına rağmen yasaların caydırıcı olmamasını eleştirerek " İkbal'in ailesi, "Semih Çelik, İkbal'in okul arkadaşıydı ve ona takıntılıydı. Bu nedenle kızımızı okuldan bile almıştık. Defalarca şikayet etmemize rağmen bir sonuç alamadık. Hatta Çelik'in babası da oğlundan şikayetçi olmuştu. Ne yazık ki, yasalar bu tür durumlarda yeterince caydırıcı değil," diyor. Bu durum, emniyet ve yargı sisteminin suçları önleme kapasitesini sorgulamayı da zorunlu kılıyor!" ifadelerini kullandı.