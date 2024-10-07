Bursa’da 71 suç kaydı olan şahıs otostop çekerken yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçede çok sayıda hırsızlık olayına karışan 17 yaşındaki şüpheli Batuhan A.'yı yakalamak için operasyon başlattı.

OTOSTOP ÇEKERKEN YAKALANDI

Şüpheli Batuhan A., emniyet güçlerinin takibi sırasında gecenin karanlığından faydalanarak bir tarlaya kaçtı. Çalıların arasında gizlenmeye çalışan Batuhan A., daha sonra yola çıkarak otostop çekmeye başladı.

Polis ekipleri, bölgeyi abluka altına alırken, yolda otostop çeken bir kişiyi fark etti. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Batuhan A. olduğu tespit edildi. Ekipler, hemen müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Otostop çekerken polis ekiplerine yakalandı (Fotoğraf: İHA)

17 YAŞINDA 71 SUÇ KAYDI VAR!

Büro Amirliği'nde sorgulanan Batuhan A.'nın, 18 hırsızlık olayından arandığı ve toplamda 71 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan A.'nın karıştığı çanta ve motosiklet hırsızlığı anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.