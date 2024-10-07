SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da 71 suç kaydı olan şahıs otostop çekerken yakalandı

Yıldırım ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 17 yaşındaki zanlı, otostop çekerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin toplamda 71 suç kaydı olduğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:44
Bursa’da 71 suç kaydı olan şahıs otostop çekerken yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçede çok sayıda hırsızlık olayına karışan 17 yaşındaki şüpheli Batuhan A.'yı yakalamak için operasyon başlattı.

OTOSTOP ÇEKERKEN YAKALANDI

Şüpheli Batuhan A., emniyet güçlerinin takibi sırasında gecenin karanlığından faydalanarak bir tarlaya kaçtı. Çalıların arasında gizlenmeye çalışan Batuhan A., daha sonra yola çıkarak otostop çekmeye başladı.

Polis ekipleri, bölgeyi abluka altına alırken, yolda otostop çeken bir kişiyi fark etti. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Batuhan A. olduğu tespit edildi. Ekipler, hemen müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Otostop çekerken polis ekiplerine yakalandı (Fotoğraf: İHA)Otostop çekerken polis ekiplerine yakalandı (Fotoğraf: İHA)

17 YAŞINDA 71 SUÇ KAYDI VAR!

Büro Amirliği'nde sorgulanan Batuhan A.'nın, 18 hırsızlık olayından arandığı ve toplamda 71 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan A.'nın karıştığı çanta ve motosiklet hırsızlığı anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti: Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın
Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular
The Evidence
Semih Çelik’in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner’in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil’le görüntülü görüşmüşler
ÖZEL | Muslera’nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede
AK Parti’den soykırımın yıl dönümünde tüm dünyaya çağrı: İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş: Sır battaniye ortaya çıktı | Babaevinde mi öldürüldü?
Ünlü pidecide domuz eti şoku! İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!
ÖZEL | Mourinho’dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı: Yasak bölge sayısı 6’ya yükseldi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik’in incel bağlantısı! İncel nedir? Sembolleri Matrix’ten!
Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?
Mertens’in pozisyonu kırmızı kart mı? Hakem hocaları değerlendirdi
AK Parti’de ’değişim’in şifresi: Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak | Yargı reformu Başkan Erdoğan’a sunulacak
SON DAKİKA