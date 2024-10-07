Katil Semih Çelik'in annesinden kan donduran iddia: "Görüşmeyi hiç kesmediler" | Buluşma noktası surlar

GÖRÜŞMEYİ HİÇ KESMEDİLER Katilin annesi oğlu Semih Çelik 'in İkbal ile görüşmeyi hiç kesmediğini iddia etti. Çelik ile İkbal Uzuner'in buluşma noktalarının Edirnekapı'daki surlar olduğunu belirten anne, "Onlar sürekli orada buluşuyorlardı. İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesmediler." dedi.

Katil Semih Çelik (DHA)

Anne yaptığı açıklamada, "Ben pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Defalarca hastaneye götürdüm, doktor doktor gezdirdim hepsi kayıtlarda vardır. İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine dedim kızınızı uzak tutun, götürün kızın izini kaybettirin dedim" şeklinde konuştu ve sözlerine "Ben bir anneyim kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendini yaksaydı kızlara bir zarar vermeseydi" dedi.

KIZINIZI UZAK TUTUN GÖTÜRÜN DEDİM

Gözyaşları içerisinde konuşan anne: "Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim."

"Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK AYŞENUR YANIMDA DEDİ

Semih beni olay günü görüntülü olarak aradı diyen anne; "Oğlum ne yapıyorsun nasılsın dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" dedi.