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Depremde eşini ve kızını kaybeden Senem Ece Mazı'ya sıfır diyerek ikinci el protez bacak sattılar

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye sıfır diye ikinci el protez bacak sattılar. Senem Ece Mazı, “Hayırseverlerin desteğiyle almıştım. 80-90 bin liralıkmış. 650 bin lira ödedim” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Depremde eşini ve kızını kaybeden Senem Ece Mazı’ya sıfır diyerek ikinci el protez bacak sattılar

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Asrın felaketi olarak bilinen depreme İskenderun İlçesi'nde yakalanan Senem Ece Mazı; 41 yaşındaki eşi Doğan Mazı'yı, 5 yaşındaki kızı Derin Mazı'yı ve 72 yaşındaki kayınvalidesi Naz Mazı'yı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampüte edildi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi.

GARANTİSİ BİTMİŞ
Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan kadının ampute edilen bacağının yerine de hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL'ye protez bacak takıldı. Hastanede tanıştığı ve kendilerini medikal şirketi personeli olarak tanıtan şahıslardan 650 bin TL bedelle 'sıfır' diye aldığı protez bacak ise ikinci el çıktı. Mazı, "2015 yılında bu protezin bir kişi tarafından kullanıldığından dolayı bu protezin garantisi bitmiş' dendi. Ayrıca 2015 yılında da üretimden kaldırıldığı için bu kadar zorluk çekiyorsunuz' dediler bana. Bana 80-90 bin TL'ye aldığı bir protezi 650 bin liraya satmış oldu" diye konuştu.

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