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Denizli’de 'Seçil Erzan' vakası! Finans sistemi vurguncuları 900 kişiyi dolandırdı

Denizli’de 900 kişiyi dolandırıp 200 milyon euro (7.6 milyar TL) toplayan iki kişi tutuklandı. Olay için ‘İkinci Seçil Erzan vakası’ denilirken üç kişi daha aranıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Denizli’de ’Seçil Erzan’ vakası! Finans sistemi vurguncuları 900 kişiyi dolandırdı

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Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduğunu söyleyen Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettiği belirtilen Volkan Çark'ın 200 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edildi. İddialar üzerine gözaltına alınan ikili, tutuklandı. Vurgunla ilgili olarak üç kişi ise aranıyor. Mağdurların avukatı, kurulan ponzi sistemine 900 kişinin dahil edildiğini anlattı. Dolandırıcılık olayının, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belgelendiğini belirten avukatlar, olayın ikinci Seçil Erzan vakası olduğunu söyledi.

2 YILDA 200 MİLYON EURO
Ertuğrul Sezer 2022 yılında Pamukkale'de dijital finans alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kurdu. Bir süre sonra da Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.

GURBETÇİLERİ ÇARPTILAR
Ertuğrul Sezer, başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Sibel T., Hicabi Pala, Volkan Çark ve Tolga Dinler aranıyor...

Finans sistemi vurguncuları 900 kişiyi dolandırdıktan sonra cezaevine gönderildi.

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