6 Ekim Filistin yürüyüşü nerede yapılacak? Ankara Filistin’e destek yürüyüşü saat kaçta?

(Anadolu Ajansı)

İsrail'in saldırılarını artırmasının nedeninin, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden aldığı destek olduğunu belirten Mahitapoğlu, İsrail'in saldırılarını Gazze ile sınırlı tutmadığını, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a kadar götürdüğünü ifade etti.

Ankara başta olmak üzere, 8 Ekim 2023'ten bu yana birçok şehirde Filistin dayanışma platformları kurarak İsrail ile destekçilerine karşı eylem ve protestolar gerçekleştirdiklerini dile getiren Mahitapoğlu, "7 Ekim'in yıl dönümü. Bundan dolayı da Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları olarak hem Filistin'e destek hem soykırıma itiraz hem de Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan ve tüm bu vahşete ortak olanları ifşa etmek için meydanlarda olacağız." dedi.