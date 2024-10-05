Aydın’da şok olay: Köpük tankı patladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı.

Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı.