Aydın’da şok olay: Köpük tankı patladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı.
Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.
3 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı.
Aydın'da köpük tankı patladı (İHA)
Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aydın'daki patlama sonrası 3 kişi yaralandı
Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.