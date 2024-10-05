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Aydın'da şok olay: Köpük tankı patladı

Son dakika haberleri.. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı. 3 kişinin yaralandığı olay sonrası soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 11:27
Aydın’da şok olay: Köpük tankı patladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı.

Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

3 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı.

Aydın'da köpük tankı patladı (İHA)Aydın'da köpük tankı patladı (İHA)

Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'daki patlama sonrası 3 kişi yaralandıAydın'daki patlama sonrası 3 kişi yaralandı

Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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