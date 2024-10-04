Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

A: Eymen

B: Yusuf

C: Alparslan

D: Berkecan

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Alparslan