DSÖ uyardı: Ünlü kozmetik ürünlerindeki bu madde kanser riski taşıyor

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Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) kozmetik ürünlerde bulunan talk mineralinin "insanlarda kansere sebebiyet verebilen muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını açıkladı. (Takvim Foto Arşiv) Yumurtalık kanseri vakalarını artırıyor Yapılan açıklamada 29 araştırmacının kozmetik ürünlerdeki talk ile ilgili bilimsel araştırmaları incelediği belirtildi. IARC talk mineraline maruz kalmanın özellikle "perineal bölgede" talk içeren vücut pudrası kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında artışa neden olduğunu vurguladı.

(Takvim Foto Arşiv) Kanserojen madde olarak sınıflandırılıyor Asbest mineralleri ile yakın ilişkili olarak bulunan talkın "2A Grubu (muhtemel)" kanserojen madde olarak sınıflandırıldığı ifade edildi. Yapılan çalışmalarda talkın kansere neden olduğu konusunda "yeterli kanıt" bulunduğu kaydedildi. İncelenen bilimsel makalelerde talka maruz kalan dişi farelerde kötü huylu erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığı bildirildi.