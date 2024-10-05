Diyarbakır’da karısını öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Merkez Sur ilçesi Balıkçılarbaşı mevkisinde bir araya gelen M.R.I. (29) ve boşanma aşamasındaki eşi B.I. (32) arasında tartışma yaşandı.

Diyarbakır 'ın merkez Sur ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı. (AA)

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından M.R.I, tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftin cenazesi, sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



