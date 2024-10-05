SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de kaza sonrası tutanak tutan sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde ambulans ile kamyonetin karıştığı hasarlı kazada tutanak tutmak için araçlarından inen sürücülere otomobil çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı 2 sürücü de yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:19
İzmir’de kaza sonrası tutanak tutan sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilköy- Ayrancılar yolunda meydana geldi. Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Daha sonra ambulans şoförü Bilan Talaş ve kamyonet sürücüsü Mustafa Navruz, kazaya bakmak için araçlarından indi. Bu sırada, araçlara bakıp tutanak tutmak isteyen 2 sürücüye, K.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 sürücü de yola savrularak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Sürücüler Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada ölen ambulans sürücüsü (DHA)Kazada ölen ambulans sürücüsü (DHA)

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail’den hastane saldırısına Hizbullah karargahı kılıfı! Tel Aviv ‘İran’a saldırmaya hazırlanıyoruz’ dedi
Taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız
Başkan Erdoğan’dan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalar
40 bin Filistinli öldü Macron konuştu: İsrail’e silah sevkiyatını durdurun
Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a mı transfer olacak? Flaş açıklama
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
Fırtına Hatay’a takıldı! Trabzonspor Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
Başkan Erdoğan, Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
Semih Çelik’in geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Can almak istiyorum
Dünya Gazze için ayaklandı! Londra, Amsterdam ve Roma’da İsrail protestosu
İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı
Kanarya’da yeni transfer şoku! Fenerbahçe’nin yıldızı ayrılaiblir
TBMM İsrail tehdidine karşı toplanacak! Numan Kurtulmuş açıkladı: Yangın kapımıza geldi
SON DAKİKA