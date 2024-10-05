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Ankara'da metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu

Ankara'da metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi. Metro seferleri, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 00:32 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 00:32
Ankara’da metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu

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Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

SAAT 18.15'TE SEFERLER DURDU
EGO Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent istikametinde ilerleyen bir metro treninin saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine güzergahtaki tüm seferler durduruldu.

Başkent Ankara, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. (AA)Başkent Ankara, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. (AA)

Arıza yapan trenin başka bir tren yardımıyla merkez istasyona ulaştırılmasının ardından saat 19.30'da seferlere yeniden başlandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi. Metro seferleri, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

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