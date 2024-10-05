Ankara’da metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

SAAT 18.15'TE SEFERLER DURDU

EGO Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent istikametinde ilerleyen bir metro treninin saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine güzergahtaki tüm seferler durduruldu.

Başkent Ankara, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. (AA)

Arıza yapan trenin başka bir tren yardımıyla merkez istasyona ulaştırılmasının ardından saat 19.30'da seferlere yeniden başlandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi. Metro seferleri, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.