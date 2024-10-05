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Fatih'te vahşet: İki kadını katletti

Semih Çelik, İkbal Uzuner’in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak canına kıydı. Çelik’in daha önce de Eyüpsultan’da Ayşenur Halil’i öldürdüğü ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Fatih’te vahşet: İki kadını katletti

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İstanbul Fatih'te dün kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirnekapı surlarının üzerine çıktı. Ardından İkbal Uzuner'in (19) bıçakla başını kesti. Daha sonra kadını surlardan aşağı attı. Ardından Semih Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Semih Çelik'in surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki Ayşenur Halil isimli kadını, daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İkbal Uzuner (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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