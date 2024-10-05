Fatih’te vahşet: İki kadını katletti

İstanbul Fatih'te dün kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirnekapı surlarının üzerine çıktı. Ardından İkbal Uzuner'in (19) bıçakla başını kesti. Daha sonra kadını surlardan aşağı attı. Ardından Semih Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

'YARIM SAAT ÖNCE BİR KIZI DAHA ÖLDÜRMÜŞ'

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Semih Çelik'in surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki Ayşenur Halil isimli kadını, daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İkbal Uzuner (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.