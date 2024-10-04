Müslüme’nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de çadırlarını kurduktan sonra, saat 17.00 civarında 3 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu fark etti.

En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilip, arama çalışması başlattı. Kaybolduktan 10 gün sonra, 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

Polis inceleme başlattı (Fotoğraf: DHA)

MEZARININ ÜZERİNDE EMZİK BULUNDU

Müslüme Yağal'ın beşik şeklinde yapılan mezarındaki mermer kaplamanın bir bölümü kırık halde bulundu. Polis, tahribatın insan eliyle mi yoksa yapısal nedenlerle mi meydana geldiğini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Ayrıca, mezarın üzerinde ne zaman bırakıldığı bilinmeyen bir emziğin bulunması da dikkat çekti.

Tüm Türkiye Müge Anlı'dan takip etmişti (Fotoğraf: ATV)

TÜRKİYE MÜGE ANLI'DAN TAKİP ETMİŞTİ

Tüm Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce Müslüme Yağal'ı aramış, günler sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin Gülnar'da kaldıkları çadırın 7 kilometre uzağında bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan dede Hasan Yağal'a "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza istenmişti. Ayrıca, tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal hakkında da "suçluyu kayırmak" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

VERİLEN CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Hasan Yağal'a, Müslüme'nin annesi olan gelini Selvi Yağal'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince 18 yıla çıkarıldı. Böylece, Yağal'ın daha önce gelinine yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aldığı 28 yıl ile birlikte cezası 46 yıl oldu. Verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.