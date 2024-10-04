SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Müslüme'nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde,kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarındaki mermer kaplama parçalandı. Tahribatın sebebinin insan müdahalesi mi yoksa yapısal sorunlar mı olduğunun tespiti için inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 14:17 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 14:17
Müslüme’nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de çadırlarını kurduktan sonra, saat 17.00 civarında 3 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu fark etti.

En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilip, arama çalışması başlattı. Kaybolduktan 10 gün sonra, 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

Polis inceleme başlattı (Fotoğraf: DHA)Polis inceleme başlattı (Fotoğraf: DHA)

MEZARININ ÜZERİNDE EMZİK BULUNDU

Müslüme Yağal'ın beşik şeklinde yapılan mezarındaki mermer kaplamanın bir bölümü kırık halde bulundu. Polis, tahribatın insan eliyle mi yoksa yapısal nedenlerle mi meydana geldiğini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Ayrıca, mezarın üzerinde ne zaman bırakıldığı bilinmeyen bir emziğin bulunması da dikkat çekti.

Tüm Türkiye Müge Anlı'dan takip etmişti (Fotoğraf: ATV)Tüm Türkiye Müge Anlı'dan takip etmişti (Fotoğraf: ATV)

TÜRKİYE MÜGE ANLI'DAN TAKİP ETMİŞTİ

Tüm Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce Müslüme Yağal'ı aramış, günler sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin Gülnar'da kaldıkları çadırın 7 kilometre uzağında bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan dede Hasan Yağal'a "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza istenmişti. Ayrıca, tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal hakkında da "suçluyu kayırmak" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

VERİLEN CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Hasan Yağal'a, Müslüme'nin annesi olan gelini Selvi Yağal'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince 18 yıla çıkarıldı. Böylece, Yağal'ın daha önce gelinine yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aldığı 28 yıl ile birlikte cezası 46 yıl oldu. Verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamaney’den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı ’Gerekirse yeniden vururuz’ dedi
Siyonist plan 50 kişilik liste... İsrail bu gücü nereden alıyor | Türkiye’ye olası saldırı planları
Türk Telekom e-posta hizmeti
Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz! Genç kıza hayatının şokunu yaşattılar
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United’da şok gelişme!
CANLI | Hizbullah’ın halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? Hamaney konuştu İsrail Lübnan’ı bombaladı
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Kefen neden yoktu? Uzman isim sebebi açıkladı! Süreyya Karabulut ilk kez konuştu
Gazze’de bir yıllık soykırım! İsrail’den güvenli bölge yalanı sürgün dayatması
Galatasaray’da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya adım adım ilerliyor!
Kuyumculara sıkı denetim: Maliye 36 ilde sahaya çıktı
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni ’tosuncuk’ çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Fast food devi Arby’s’de tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...
Jose Mourinho’ya talip çıktı! Gözler İsmail Kartal’da
İBB’den alacaklarını talep eden özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatıyor
SON DAKİKA