Ortaokul öğrencisi Beyza Tekin okul servisinin altında kaldı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Saygın Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki Beyza Tekin , yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulunan Ekili Mahallesi'ndeki evine gitmek için okul bahçesindeki servis minibüsüne bindi. Mehmet C. isimli servis sürücüsü, bütün öğrencileri aldıktan sonra evlerine bırakmak için yola çıktı.

Şanlıurfa Suruç'ta okul çıkışı kendisini evine bırakan servisin altında kalarak ezilen 13 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç'a bağlı kırsal Ekili Mahallesi'nde yaşandı.

Beyza Tekin okul servisinin altında kaldı (Fotoğraf: İHA)

KAZANIN ŞEKLİ ARAŞTIRILIYOR

İddiaya göre, servis minibüsü Ekili Mahallesi girişine geldiğinde aracın içerisindeki Beyza Tekin, nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde aracın altında kalarak ezildi. Ağır yaralanan kız öğrenci, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Tekin kurtarılamadı.