Tuzla’da polise silahlı saldırı: Zanlılardan biri etkisiz hale getirildi, diğer 2’si yakalandı

İstanbul Tuzla'da lüks bir siteye giden ekipler, villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. adlı sabıkalılar ekiplere ateş açtı. Bir polis memuru yaralanırken, polisi vuran E.E. etkisiz hale getirildi. F.İ. ve Ç.G. ise yakalandı.

Kahraman polis, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve aranmaları olduğu tespit edildi.