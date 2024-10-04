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Tuzla'da polise silahlı saldırı: Zanlılardan biri etkisiz hale getirildi, diğer 2’si yakalandı

Tuzla’da polis, başta cinayet olmak üzere bir çok suçtan aranan kişilerin villasına operasyon yaptı. Saldırganlar ateş açtı. Bir polisimiz yaralanırken, zanlılardan biri etkisiz hale getirildi, diğer 2’si yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Zanlılardan biri etkisiz hale getirildi, diğer 2’si yakalandı

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İstanbul Tuzla'da lüks bir siteye giden ekipler, villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. adlı sabıkalılar ekiplere ateş açtı. Bir polis memuru yaralanırken, polisi vuran E.E. etkisiz hale getirildi. F.İ. ve Ç.G. ise yakalandı.

Kahraman polis, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve aranmaları olduğu tespit edildi.

Tuzlada polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarıkTuzlada polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık
Tuzla'da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık

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