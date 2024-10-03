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Tuzla'da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açıldı. Saldırıda bir polis yaralanırken saldırgan ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:39 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:27
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

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İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Tuzla'da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi (AA)Tuzla'da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi (AA)

POLİSE ATEŞ AÇILDI
Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin adresteki incelemeleri sürüyor.

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