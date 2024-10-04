Muhammet Demir, Eylül 2021’de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken golünü atmıştır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin "en erken golü"nü atmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin "en erken golü"nü atmıştır?

A: 2'nci

B: 4'üncü

C: 10'uncu

D: 20'nci

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: 10'uncu