PKK’lı teröristlerin 31 yıl önce şehit ettiği 26 vatandaş mezarları başında anıldı

Mardin'de 31 yıl önce teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 vatandaş, mezarları başında dualarla anıldı. Terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlar hafızalardan silinmiyor. 4 Ekim 1993'te Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kayalıpınar Mahallesi'nde, PKK tarafından sivillerin hedef alındığı bir saldırı gerçekleştirildi. Teröristler, yola tuzakladıkları mayını, köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirdi. Hain saldırıda 8'i çocuk 26 kişi şehit oldu.

26 şehit mezarı başında anıldı (Fotoğraf: İHA)

ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ

Yaşanan terör saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen törenle mezarları başında dualarla anıldı.

Törene Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, şehit yakınları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitleri anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle sona erdi.